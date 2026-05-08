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8 de mayo de 2026 - 11:54
Jujuy.

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"

El odontólogo y profesor de zumba fue asesinado en Tarija, Bolivia. La familia denunció un crimen motivado por discriminación hacia su orientación sexual.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pedido de justicia por Miguel Coria.

Pedido de justicia por Miguel Coria.

La familia de Miguel Ángel Coria volvió a reclamar justicia por el brutal crimen ocurrido el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija. En medio del avance de la investigación judicial, sus familiares y abogados aseguraron que el ataque tuvo como trasfondo el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

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Miguel Ángel Coria era odontólogo y profesor de zumba. Su entorno lo describió como una persona muy querida tanto en Bolivia como en Jujuy, donde durante las últimas horas se multiplicaron las expresiones de acompañamiento y pedidos de justicia.

Durante una conferencia encabezada por los representantes legales y familiares de la víctima, se conocieron detalles estremecedores sobre el ataque y el estado actual de la causa.

“Fue un crimen motivado por odio”

El abogado Rudy Casas explicó que acompaña a la familia Coria en el proceso judicial que se desarrolla en Bolivia y sostuvo que el asesinato ocurrió luego de un episodio de discriminación. “Venimos de Tarija, somos abogados y estamos con la familia de Miguel Ángel Coria, víctima de asesinato suscitado el 25 de abril en la ciudad de Tarija”, expresó.

Según detalló, la hipótesis que sostiene la querella apunta directamente al rechazo por la orientación sexual de la víctima. “Miguel era una persona homosexual. Ese fue el motivo del crimen. Esa orientación sexual llevó a que la persona imputada acabe con su vida”, afirmó.

El letrado relató además la secuencia que figura dentro de la investigación judicial. “Ambas personas estaban yendo juntas hacia el domicilio. Ahí es donde, según la declaración del imputado, Miguel habría intentado darle un beso. Ese fue el desencadenante para que esta persona, de forma brutal, cruel y salvaje, proceda a golpearlo”, sostuvo.

La brutal agresión y la fuga del acusado

Casas describió la violencia del ataque y aseguró que Miguel intentó escapar antes de morir. “Él intentó escapar, pero esta persona lo persiguió para acabar con su vida. Lo hizo caer y le pegó en la cabeza. Le destruyó las fosas nasales. Las patadas eran tan fuertes que hicieron que golpeara la cabeza contra una pared y eso le causó una fractura de cráneo”, relató.

También indicó que el agresor “le dio golpes de puño y lo golpeó en las partes íntimas”. Según explicó, el acusado escapó del lugar luego de constatar que la víctima ya no tenía signos vitales.

En relación al acusado, el abogado aseguró que contaba con antecedentes por hechos violentos. “Esta persona tiene denuncias desde el año 2006. Todas tienen un común denominador: agresiones físicas, violencia intrafamiliar y amenazas. A la fecha cuenta con dos condenas y no estaba privado de su libertad”, manifestó.

“Tuvo que morir una persona para que lo detengan”

La querella confirmó que actualmente el acusado permanece detenido con prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. “Estamos en un proceso tipificado por el delito de asesinato, que en Bolivia tiene una pena de 30 años sin derecho a indulto”, explicó Casas.

Además, cuestionó que el acusado permaneciera en libertad pese a sus antecedentes. “Tuvo que ser la muerte de una persona para que sea detenido”, expresó.

El abogado también remarcó el acompañamiento social que recibió la familia tras el crimen. “Miguel Coria era una persona muy querida. El apoyo se vio masificado por la comunidad LGBT y por la comunidad de zumba. A Miguel lo mató el odio hacia una orientación sexual”, sostuvo.

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El desgarrador relato de la hermana de Miguel

Gabriela Coria, hermana de la víctima, habló públicamente sobre el dolor que atraviesa la familia y pidió que el caso no quede en el olvido. “Hoy estamos acá pidiendo justicia por mi hermano Miguel Ángel Coria. Era odontólogo y profesor de zumba, trabajaba en Bolivia. El 21 de abril fue su cumpleaños y el 25 de abril fue asesinado brutalmente”, expresó.

Conmovida, apuntó directamente contra el acusado. “Fue asesinado por un ser que tiene odio a la vida humana. Pedimos justicia y apoyo porque esta persona tiene mucho poder económico y está acostumbrada a salir airosa de este tipo de situaciones”, afirmó.

Gabriela también señaló que, según la información aportada por los abogados, el acusado tendría “19 casos de violencia”.

Miguel Ángel Coria (1)

“A mi hermano lo mató el odio”

La mujer contó además que recibieron apoyo institucional y político tanto en Jujuy como en Tarija. “Nos recibieron en la Legislatura y brindaron su apoyo sin distinción de colores políticos. Queremos ir con un mismo mensaje”, indicó.

Entre lágrimas, describió el profundo impacto que dejó el crimen dentro de su familia. “Hoy es mi hermano por el que tenemos destrozado el corazón. Tenemos que buscar fuerzas para contar que no es un caso más”, expresó.

A mi hermano lo mató el odio, la crueldad y alguien que tenía total desprecio por la vida humana. Mi madre está desgarrada de dolor. Hoy le falta un hijo”, agregó.

Finalmente, recordó el vínculo que Miguel construyó con muchas personas a través de su profesión y sus actividades. “Él sembró tanto amor en mucha gente que hoy está muy triste. Eso demuestra lo que era. Continuamos con un pedido de justicia”, concluyó.

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