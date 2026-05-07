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7 de mayo de 2026 - 13:30
Jujuy.

Imputaron al conductor acusado de atropellar a Marisol Rocha

La mujer permanece internada con un traumatismo encéfalo craneano grave. La familia pidió justicia y confirmó que las secuelas serían permanentes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marisol Rocha.

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El episodio ocurrió durante los primeros días de abril, cuando la mujer circulaba en motocicleta rumbo a su lugar de trabajo. De acuerdo al relato de su entorno familiar, otro vehículo intentó sobrepasarla por el carril rápido, la impactó desde el sector izquierdo y provocó su caída sobre la cinta asfáltica. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga.

Mientras la causa judicial continúa su curso, Marisol sigue internada en estado delicado por las graves lesiones sufridas durante el impacto.

La imputación y el avance de la causa

El abogado querellante Carlos Espada confirmó que durante la jornada se dio a conocer los avances en la causa. “Hoy se hizo conocer la imputación a la persona que protagoniza el accidente donde Marisol sufrió las lesiones. Entendemos que las pruebas y pericias son suficientes”, expresó el letrado.

Según detalló, el acusado fue imputado por “lesiones graves culposas agravadas por la utilización de un vehículo automotor”.

Espada sostuvo además que, pese a la ausencia de testigos presenciales, existen elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial. “Están las pruebas suficientes para seguir avanzando y obtener una condena”, afirmó.

Embed - Imputaron al conductor acusado de atropellar a Marisol Rocha

El estado de salud de Marisol Rocha

El representante legal de la familia indicó que la cabo primero permanece internada con un cuadro extremadamente delicado. “Hoy Marisol sigue internada con un traumatismo encéfalo craneano sumamente grave. Si bien está fuera de peligro, su estado de salud es muy delicado”, señaló.

En la misma línea, explicó que la causa todavía debe atravesar nuevas instancias procesales antes de llegar a juicio. “La Justicia actuó con celeridad. Falta realizar la acusación formal y la elevación del pedido a juicio”, agregó.

Desde el entorno familiar remarcaron además la profunda preocupación que atraviesan desde el día del hecho. “La familia se encuentra destrozada. La situación es muy crítica. No hay expectativas favorables”, expresó el abogado.

“Nos dijeron que tendrá muchas secuelas”

El esposo de Marisol, Juan Carlos, habló sobre el difícil momento que atraviesa la familia y reveló el duro diagnóstico comunicado por los médicos. “La verdad solo quiero que ella esté bien. Sinceramente no estoy muy animado. Últimamente los médicos nos indican pautas a futuro de que no va a responder del todo y va a tener muchas secuelas graves”, relató.

Además, contó que durante las últimas horas los familiares fueron convocados para recibir información sobre el estado clínico de la mujer. “Hoy citaron a los familiares para mencionarnos esta situación. Tiene un TEC grave con muchísimas secuelas”, sostuvo.

Juan Carlos también manifestó el reclamo de justicia por parte de la familia y aseguró que no hubo contacto con el entorno del acusado. “Esperamos que el culpable pague como tiene que ser. Lo único que queremos es que se haga justicia y que Marisol mejore”, expresó.

Finalmente, agregó: “No hubo ninguna aproximación desde la familia del acusado”.

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