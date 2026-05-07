Gran Hermano: ¿Qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa momentos de impacto luego de la sorpresiva salida de Gisela Pintos , conocida dentro del programa como Yipio . La participante optó por abandonar la competencia de manera inmediata tras recibir información de su actual pareja sobre un delicado problema de salud que afecta a su mamá , Laura Madafaker .

La información generó un fuerte revuelo en redes sociales y rápidamente comenzaron a multiplicarse las dudas entre los usuarios, quienes intentan conocer qué ocurrió con la madre de Gisela Pintos , cuál es su estado de salud y qué enfermedad estaría atravesando, entre otras preguntas que inundaron las plataformas digitales .

Todo se inició cuando Gisela Pintos fue convocada al confesionario , como ocurre habitualmente dentro de la dinámica del programa. No obstante, en esta ocasión el mensaje de la producción tuvo un tono mucho más serio. “Estoy en permanente contacto con todos los familiares de ustedes” , le explicaron, antes de contarle que su pareja se había comunicado con el equipo para informar la situación vinculada a la salud de su madre .

La participante decidió dejar el reality de Telefe para ocuparse de la situación de salud de su madre, priorizando los valores familiares.

Durante la conversación, desde la producción le aclararon que Laura Madafaker atravesaba un inconveniente de salud que ella ya conocía antes de ingresar a la casa. Aunque inicialmente el cuadro no parecía revestir demasiada gravedad, su pareja le manifestó que consideraba importante que abandonara el reality para acompañar y afrontar la situación familiar .

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Gisela Pintos finalmente optó por dejar la casa al considerar que no tenía margen para tomar otra decisión. Según explicó, actualmente es su pareja quien está afrontando tanto el cuidado de la salud de su madre como la atención de su hija menor de edad. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, expresó: “Con todo el dolor”, “sí, me voy”.

¿Qué le pasó a la mamá de Yipio?

Laura Madafaker atraviesa actualmente un cuadro de salud delicado. Aunque hasta ahora no trascendieron detalles sobre la enfermedad puntual que enfrenta, trascendió que su condición ya presentaba cierta fragilidad antes de que Gisela Pintos ingresara a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Qué le pasó a la mamá de Yipio.

Durante los últimos días, la persona encargada de acompañarla y asistirla fue su pareja actual, Mathías Centurión. No obstante, el panorama se habría complicado y el entorno familiar entendió que era fundamental la presencia de Yipio para afrontar la situación.

Yipio abandonó Gran Hermano 2026.

Mientras avanzaba el reality, el estado de salud de Laura Madafaker se habría agravado, motivo por el cual tanto la producción como las personas más cercanas a Gisela Pintos le plantearon la necesidad de abandonar el programa. Conmovida y visiblemente afectada, Yipio aseguró entre lágrimas que debía salir de la casa para acompañar a su madre y respaldar a su pareja en medio de esta situación complicada.

Conmoción por el fuerte mensaje del marido de Yipio

A través de una publicación en sus historias de redes sociales, el esposo de la participante intentó transmitir calma a su entorno, aunque prefirió no dar precisiones sobre lo ocurrido: “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, dijo.