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6 de mayo de 2026 - 13:04
Espectáculos.

Wanda Nara volvió a encender las redes con un mensaje misterioso: "El que ríe último..."

La famosa empresaria publicó una frase en sus historias de Instagram que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El enigmático posteo de Wanda Nara que dio que hablar: “El que ríe último...”.

El enigmático posteo de Wanda Nara que dio que hablar: “El que ríe último...”.

Una vez más, Wanda Nara volvió a concentrar la atención en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La mediática compartió en sus historias de Instagram una frase corta, pero enigmática: “El que ríe último come mejor”.

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Con fondo negro y tipografía verde, el mensaje apareció sin aclaraciones ni contexto, aunque fue suficiente para que sus seguidores empezaran a interpretar a quién podría estar dirigida la indirecta. ¿Apunta a su pareja Martín Migueles, a Mauro Icardi, a la China Suárez u a otra persona?

El enigmático posteo de Wanda Nara que dio que hablar.

El mensaje de Wanda Nara que generó revuelo

La frase se viralizó con rapidez en las redes sociales y dio lugar a numerosas especulaciones. Parte de los usuarios la leyó como una posible indirecta vinculada a sus disputas mediáticas y su vida personal, mientras que otros consideran que podría referirse a asuntos laborales o del plano afectivo.

Lo concreto es que cada publicación de Wanda Nara suele generar debate inmediato, sobre todo cuando recurre a mensajes poco claros o expresiones insinuantes que habilitan distintas interpretaciones.

Cada publicación de Wanda suele convertirse en tema de conversación.

Wanda Nara y su costumbre de hablar entre líneas

No es la primera ocasión en la que la conductora recurre a sus redes sociales para manifestarse de forma sugerente o indirecta.

Con el paso del tiempo, Wanda transformó su cuenta de Instagram en un espacio donde combina imágenes de su vida de lujo, escenas familiares y publicaciones ambiguas que suelen generar especulaciones y discusiones en el ámbito mediático.

La empresaria compartió una misteriosa frase en sus historias y desató todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

En esta oportunidad tampoco fue distinto: una historia breve bastó para que su nombre regresara a las principales tendencias en plataformas digitales.

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