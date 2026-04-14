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14 de abril de 2026 - 17:56
Espectáculos.

La serie vertical de Wanda Nara tiene elenco completo y define quién hace de "La China"

La producción digital que recrea en clave de ficción aspectos de la vida de Wanda Nara y Maxi López ya confirmó a sus figuras principales. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado.

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado.

El formato de las series verticales continúa consolidándose dentro del ecosistema digital y este año sumará una producción argentina con fuerte repercusión mediática: Triángulo amoroso, una ficción basada en aspectos de la vida sentimental de Wanda Nara y Maxi López, diseñada específicamente para su consumo en redes sociales.

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El interés se incrementó tras la difusión de los primeros datos sobre el elenco y el equipo de producción, que anticipan una recreación en tono de comedia y drama de algunos de los episodios más resonantes del mundo del espectáculo local.

Wanda Nara se sumerge en la lectura de guiones, revelando su preparación para un nuevo proyecto de ficción, que se especula sea una serie vertical o una película.

Revelación del elenco y primeras confirmaciones de la producción

Según adelantó la periodista Naiara Vecchio a través de su cuenta de Twitter, la producción incorporará a Débora Nishimoto —actriz de origen japonés— en el papel de “La China”, una elección de elenco que generó sorpresa.

Además, se confirmó la participación de Pachu Peña como el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta ocuparán roles relevantes dentro de la trama. El inicio del rodaje está previsto para la próxima semana. La ficción, desarrollada en formato vertical y pensada para su visualización en celulares y redes, apuesta a una narrativa innovadora basada en hechos mediáticos recientes.

A esta información se añadió el aporte de Ángel de Brito, quien a través de sus redes sociales dio a conocer el elenco completo de intérpretes y los personajes que formarán parte del universo de la serie. En la ficción, Sebastián Presta asumirá el rol de productor, César Bordón interpretará a un gerente de marketing y Eugenia Guerty se desempeñará como directora.

Débora, la joven que se hizo conocida gracias a Envidiosa, trabajará en la serie de Wanda.

En paralelo, Clara Kovacic dará vida a Valeria, Georgina Barbarossa encarnará a Daniela y Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi. El reparto se completa con Lautaro Rodríguez como un supuesto futbolista europeo, Lucas Spadafora en el papel de Tony y Pía Shaw como panelista.

Un elenco ampliado y fuerte presencia del universo mediático

La historia incorporará además el universo de los medios con Yanina Latorre en el rol de conductora de espectáculos y Pía Shaw como panelista, incluyendo referencias directas a la televisión contemporánea y a la cultura pop argentina.

Las publicaciones de Ángel de Brito y los anuncios que se viralizaron en redes sociales ratificaron que Triángulo amoroso apunta a captar la atención del público digital, combinando humor, guiños al mundo mediático y una narrativa de formato innovador.

Pachu Peña, Lucas Spadafora, Georgina Barbarossa, Pía Shaw y Yanina Latorre son las grandes figuras que se suman a la serie vertical.

El inicio del rodaje está previsto para la próxima semana y la expectativa ya se percibe tanto en la audiencia como en los medios, que siguen de cerca una producción que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

Hace algunos días, Yanina Latorre generó sorpresa al confirmar que tendrá una participación en la ficción y, en el programa SQP (América TV), brindó detalles sobre cómo será su debut dentro de la producción. Allí explicó que el rodaje comenzará la semana próxima y que su personaje incluirá un guiño particular, en sintonía con el estilo general de la serie, que mezcla elementos de realidad y ficción en un entorno con apariciones inesperadas y sorpresas narrativas.

Yanina Latorre y los detalles de su participación en la ficción

La conductora también reveló que ya recibió el guion y que interpretará un rol que, si bien no llevará su nombre real, estará inspirado en su figura como presentadora de un programa de panel vinculado al entorno mediático de la expareja protagonista.

La serie de Wanda Nara ya tiene posibles protagonistas.

“Me llega el guión el fin de semana para estudiar y el martes grabo”, comentó en vivo, y adelantó que los panelistas que la acompañarán dentro de la ficción son “desopilantes”, aunque por cuestiones contractuales no puede revelar quiénes serán.

“Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir”, remarcó. A su vez, explicó que la producción mantiene bajo estricta reserva la conformación del grupo de panelistas, aunque definió la propuesta como “muy buena”. Latorre prefirió no brindar precisiones sobre la cantidad de episodios ni sobre la duración de su participación, pero dejó en claro que su personaje no será una simple recreación de sí misma, sino una figura inserta en la dinámica del universo mediático de los protagonistas.

Presentación oficial del proyecto y repercusión en redes

El proyecto, que lleva por nombre Triángulo amoroso, fue dado a conocer de manera oficial como parte de la nueva programación digital de Stream Telefe. La producción tuvo una rápida repercusión en redes sociales, especialmente luego del reencuentro público de la expareja durante el evento de presentación.

Quién interpretará a la China Suárez en la serie vertical que protagoniza Wanda Nara.

De acuerdo con lo informado, la trama se centra en relaciones, conflictos y aspectos románticos, y fue desarrollada específicamente para su consumo en formato vertical, pensado para adaptarse a los hábitos de visualización en dispositivos móviles y plataformas digitales.

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