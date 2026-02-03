El duelo de la noche entre Wanda Nara y la China Suárez: ¿Quién se quedó con el rating?

En un escenario de televisión castigado por enero —el mes con los registros más bajos de las últimas dos décadas —, Wanda Nara y la China Suárez quedaron en el centro de la escena durante un lunes que quebró la inercia . El llamado “Súperlunes” alteró el prime time y empujó a Telefe y El Trece a medir fuerzas con apuestas de peso .

De un lado, el debut de Hija del Fuego , protagonizada por la China Suárez ; del otro, una nueva gala de MasterChef Celebrity , con Wanda Nara como figura principal . Para ese enfrentamiento directo , ambas señales ajustaron sus grillas y llevaron a la pantalla el duelo mediático que envuelve a las dos protagonistas .

Cerca de las 21.15 , el panorama del encendido empezó a mostrar movimientos notorios en la medición de audiencia . En ese momento salió al aire la ficción protagonizada por la actriz, una tira que ya había visto la luz en noviembre a través de Disney+ y que, en un principio, estaba prevista para emitirse a las 21.30 por El Trece .

En un Súperlunes con una gran promoción por parte de Telefe y Eltrece, los números de la televisión abierta marcaron un mayor encendido en el prime time.

Con el objetivo de esquivar el choque frontal , la señal optó por adelantar su arranque quince minutos. En ese tramo, la serie marcaba 2,9 puntos y se ubicaba tercera en la franja, mientras Telefe Noticias la superaba con holgura y LAM se mantenía en el segundo lugar , de acuerdo con los registros difundidos por cuentas especializadas como Real Time Rating y PTC Rating Recargado .

La promoción de Eltrece de Hija del fuego.

Pasadas las 21.20, los primeros números de audiencia reflejaban un liderazgo claro de Telefe Noticias, que marcaba 6,6 puntos, seguido por LAM con 2,8. Detrás se ubicaba Hija del Fuego, que arrancaba con 2,6, y luego Bendita, con 2,5. Minutos después, a las 21.32, la tira de El Trece trepó hasta los 2,9 puntos, evidenciando un crecimiento sostenido en su arranque.

La sugestiva promoción de Wanda Nara: "El verdadero fuego"

A las 21.40 se puso en marcha una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, promocionada durante el fin de semana como “El verdadero fuego”, en alusión directa a su competencia. Apenas tres minutos más tarde, a las 21.43, se dio el cruce directo entre ambas propuestas: el reality culinario alcanzaba 6,9 puntos, mientras que la ficción escalaba a 3,6. Un minuto después, la serie sumó una décima más, llegó a 3,7 y se afirmó en el segundo puesto del horario.

En el tramo de las 21:48, el certamen de cocina se afirmó como lo más visto de la noche al marcar 7,6 puntos, muy por encima de la ficción, que quedaba relegada a 4,0. Apenas un par de minutos más tarde, el escenario no mostraba cambios: la propuesta culinaria de Telefe sostenía 7,3, mientras que la tira de Eltrece permanecía en los 4,0.

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez.

Minutos después de las 22:00 se produjo el cierre de Hija del Fuego, que se despidió con un registro cercano a los 3,5 puntos. Ya a las 22:11, sin competencia directa en pantalla, MasterChef Celebrity amplió su ventaja y superó los 11 puntos, ratificando su dominio absoluto en el horario central de la TV abierta argentina.

De todos modos, el desenlace aún no está sellado. La tira dramática liderada por la China Suárez, acompañada por intérpretes de peso como Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, logró despertar curiosidad y mantener en vilo a la audiencia. Esa reacción se tradujo en una mejora en las mediciones de Eltrece y, en paralelo, generó un impacto negativo en los guarismos de Telefe.

En los últimos días, la táctica del canal de Martínez comenzó a hacerse evidente. La señal apostó fuerte por una campaña promocional intensa, con Wanda Nara como cara visible desde las hornallas y una consigna provocadora: “El verdadero fuego está en MasterChef”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/2017013272008953883&partner=&hide_thread=false Con un cambio de horario para competir con ''Hija del Fuego'', la serie de la China Suárez, Wanda Nara promocionó la gala de eliminación: ''El verdadero fuego está en MasterChef''.https://t.co/X6koKU4Sh1 — MDZ Online (@mdzol) January 29, 2026

El mensaje funcionó como una alusión directa a la ficción protagonizada por la actual pareja de Mauro Icardi y, además, adelantó un cambio clave en la grilla, con la gala de eliminación adelantada a las 21:30, cuando habitualmente iba a las 22:30.

El despliegue del Trece para promocionar la ficción de la China Suárez

En paralelo, el canal conducido por Adrián Suar redobló este lunes la visibilidad de su principal carta para el horario central. El despliegue arrancó desde las primeras horas, con la protagonista brindando notas en vivo desde Estambul para La mañana con Moria y Puro show, y se extendió hasta Telenoche.

La China Suárez y Diego Cremonesi en Hija del fuego.

Allí, además de anticipar la llegada de la ficción a la pantalla local —más de dos meses después de su estreno en Disney+—, el foco también se corrió hacia su costado más mediático: el “Wandagate”, las causas judiciales en curso, su presente sentimental fuera del país y cada detalle de la novela que atraviesa en suelo turco.

El estreno del año marcó el primer duelo de audiencia entre dos señales con un antagonismo legendario que, en la actualidad, luce más simbólico que efectivo, en un contexto donde ambas comparten un mismo objetivo: volver a seducir a los televidentes de la TV abierta frente al avance sostenido de las plataformas de streaming.