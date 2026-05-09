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9 de mayo de 2026 - 15:00
Jujuy.

Llegó la nieve a Jujuy: increíbles imágenes del paisaje nevado en Molulo

Las bajas temperaturas se hicieron sentir este sábado 9 de mayo en la provincia de Jujuy y Molulo se tiñó totalmente de blanco por la nieve.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nieve en Molulo - Jujuy

Nieve en Molulo - Jujuy

La localidad de Molulo amaneció cubierta de blanco este sábado 9 de mayo tras la intensa nevada que se registró en la zona, en medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia de Jujuy.

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Según indicaron los especialistas, este tipo de advertencia puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

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Para este sábado 9 de mayo se espera una jornada fría e inestable en la capital jujeña, con una temperatura máxima de apenas 9°C. Además, existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Hacia la noche, se prevé el cese de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado.

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