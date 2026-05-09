Anuncian frío extremo en Jujuy: qué localidades están bajo alerta amarilla

Las bajas temperaturas llegaron con fuerza a Jujuy y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para distintas localidades de la provincia. Según el pronóstico, estas condiciones se presentarán durante este sábado 9 de mayo, jornada en la que la máxima prevista en San Salvador de Jujuy no superaría los 9°C.
Qué localidades están bajo alerta
De acuerdo al reporte difundido por el SMN, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por frío extremo son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.
Según indicaron los especialistas, este tipo de advertencia puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Tiempo en Jujuy: el pronóstico para el fin de semana
Cómo estará el tiempo este sábado en Jujuy
Para este sábado 9 de mayo se espera una jornada fría e inestable en la capital jujeña, con una temperatura máxima de apenas 9°C. Además, existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y las primeras horas de la tarde.
Hacia la noche, se prevé el cese de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado.
El domingo mejoraría el tiempo
De cara al domingo, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con un ascenso de temperaturas que llevaría la máxima hasta los 16°C. También se espera una jornada mayormente soleada y con cielo despejado.
No obstante, el frío continuará presente durante las primeras horas del día, ya que la mínima prevista para el 10 de mayo sería de 0°C.
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