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8 de mayo de 2026 - 20:58
Jujuy.

Cuál es el estado de salud de la joven atropellada en la Ruta 1

El último parte detalla la situación médica de la chica a la que le amputaron una pierna tras el accidente en la Ruta 1 en Palpalá.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hospital Pablo Soria

Hospital Pablo Soria

Cerca del mediodía del jueves 7 de mayo, un auto volcó sobre Ruta 1 a la altura de Palpalá. El conductor perdió el control del vehículo y embistió a una joven que estaba en la zona de una parada de colectivos.

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Este viernes Roxana Alaniz, la directora del Hospital Pablo Soria donde está internada la joven de 21 años, detalló en el último parte médico que “sufrió la amputación traumática de miembro inferior izquierdo supracondílea y que el miembro inferior derecho está con buena perfusión”.

vuelco - accidente en Palpalá
El accidente en la Ruta 1

El accidente en la Ruta 1

Agregó que “está con asistencia respiratoria mecánica sin inotrópicos, estable y termodinámicamente con descenso de la sedación”, y que la pierna derecha “presenta fractura de peroné y compromiso muscular y está en seguimiento por traumatología”.

Qué dijo el Fiscal sobre el accidente en Ruta 1

El fiscal Alejandro Maldonado horas después del violento accidente, aseguró sobre el conductor del auto, que se trata de un hombre de 73 años que transitaba a altísima velocidad mientras salía de una curva sobre Ruta Provincial 1.

No se descarta que haya estado usando el celular porque se encontró el móvil en el momento del peritaje. Maldonado agregó que "el denominador común en los siniestros son la alta velocidad y el uso de celulares por parte de los conductores".

Embed - ALEJANDRO MALDONADO - Fiscal - Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

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