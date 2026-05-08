viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 09:52
Policiales.

Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Dos vehículos chocaron sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. Horas más tarde, el fiscal confirmó que dos personas murieron.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque sobre Ruta 66

Choque sobre Ruta 66

Un fuerte choque entre una camioneta y un auto provocó el corte total del tránsito sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de barrio Alto Comedero. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos impactaron de lleno y en el lugar trabajó personal de la Policía, Bomberos y SAME.

Lee además
el fiscal confirmo cuales serian las causas del choque frontal en alto comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero
confirman dos muertos y tres heridos en el choque de ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Choque y corte total en Ruta 66

El siniestro vial ocurrió sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. Según la información preliminar, una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte impacto.

A raíz del choque, el tránsito quedó cortado en su totalidad en la zona.

choque Ruta 66 en Alto Comedero

El fiscal confirmó dos muertos en el choque fatal

El fiscal Alejandro Maldonado confirmó a TodoJujuy.com que las víctimas fatales son el conductor y la acompañante del auto, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria, a causa de graves heridas que sufrió a causa del siniestro vial ocurrido sobre Ruta 66 a la altura del barrio Alto Comedero.

Embed - DOS MUERTOS Y UN HERIDO EN EL ACCIDENTE SOBRE RUTA 66 EN ALTO COMEDERO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

Choque en colectora de Ruta Nacional 9: dos mujeres resultaron heridas

Choque de autos en Humahuaca dejó varios heridos sobre la ruta 9

Lo que se lee ahora
confirman dos muertos y tres heridos en el choque de ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá video
Policiales.

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Marisol Rocha. video
Jujuy.

Imputaron al conductor acusado de atropellar a Marisol Rocha

Viento en Jujuy. video
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel