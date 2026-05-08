Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Choque sobre Ruta 66

Un fuerte choque entre una camioneta y un auto provocó el corte total del tránsito sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de barrio Alto Comedero. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos impactaron de lleno y en el lugar trabajó personal de la Policía, Bomberos y SAME.

Choque y corte total en Ruta 66 El siniestro vial ocurrió sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. Según la información preliminar, una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte impacto.

A raíz del choque, el tránsito quedó cortado en su totalidad en la zona.

choque Ruta 66 en Alto Comedero El fiscal confirmó dos muertos en el choque fatal El fiscal Alejandro Maldonado confirmó a TodoJujuy.com que las víctimas fatales son el conductor y la acompañante del auto, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria, a causa de graves heridas que sufrió a causa del siniestro vial ocurrido sobre Ruta 66 a la altura del barrio Alto Comedero.

Embed - DOS MUERTOS Y UN HERIDO EN EL ACCIDENTE SOBRE RUTA 66 EN ALTO COMEDERO

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