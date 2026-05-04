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4 de mayo de 2026 - 17:24
Policiales.

Choque de autos en Humahuaca dejó varios heridos sobre la ruta 9

El choque ocurrió a la altura del barrio Tupac Amaru, en Humahuaca. La ambulancia asistió a quienes iban en los vehículos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Foto: Abra Pampa te informa&nbsp;

Foto: Abra Pampa te informa 

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El choque ocurrió sobre la ruta nacional 9

El siniestro vial se registró en Humahuaca, sobre la ruta nacional 9, a la altura del barrio Tupac Amaru. Según la información inicial, estuvieron una camioneta marca Toyota cabina simple y a un vehículo marca Chevrolet, dejando varias personas heridas.

Además, se produjeron daños materiales en los vehículos que participaron del choque.

Recomiendan circular con precaución

Tras el siniestro, recomendaron a los conductores transitar con precaución por la zona, especialmente a quienes circulen por ese tramo de la ruta nacional 9.

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