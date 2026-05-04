Choque de autos en Humahuaca dejó varios heridos sobre la ruta 9

Foto: Abra Pampa te informa

Un choque de dos vehículos ocurrido este lunes sobre la ruta nacional 9, a la altura del barrio Tupac Amaru en Humahuaca, dejó como consecuencia varios heridos y daños materiales. Por el hecho, recomendaron circular con precaución por el sector.

El choque ocurrió sobre la ruta nacional 9 El siniestro vial se registró en Humahuaca, sobre la ruta nacional 9, a la altura del barrio Tupac Amaru. Según la información inicial, estuvieron una camioneta marca Toyota cabina simple y a un vehículo marca Chevrolet, dejando varias personas heridas.

Además, se produjeron daños materiales en los vehículos que participaron del choque.

choque en humahuaca -1 Foto: Abra Pampa Te informa Jujuy

Recomiendan circular con precaución Tras el siniestro, recomendaron a los conductores transitar con precaución por la zona, especialmente a quienes circulen por ese tramo de la ruta nacional 9. Noticia en desarrollo

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