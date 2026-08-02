Víboras en Jujuy: cómo actuar si encontrás una dentro de tu casa

Encontrar una víbora dentro de una casa suele generar miedo y una reacción inmediata: intentar matarla o echarla del lugar. Sin embargo, los especialistas aseguran que esa no es la mejor forma de actuar y advierten que la mayoría de las especies que aparecen en Jujuy no representan un peligro para las personas.

El biólogo Eduardo Vargas , referente del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) , explicó cuáles son las recomendaciones para actuar de manera segura si una víbora ingresa a una casa.

Vargas señaló que uno de los errores más frecuentes es reaccionar por miedo y atacar al animal. "Todo el mundo cree que cualquier serpiente es peligrosa y lo primero que hace es pegarle un machetazo o un piedrazo en la cabeza. Eso obviamente no está bien", sostuvo y explicó que, antes de cualquier acción, lo recomendable es mantener distancia , evitar manipular al animal y dar aviso a personal capacitado.

Desde el CAFAJu recomiendan comunicarse con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático o directamente con el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) . El servicio recibe mensajes entre las 8 y las 20 y permite enviar fotografías del ejemplar para facilitar su identificación.

"Nos pueden mandar una foto y la ubicación. De acuerdo con la especie vamos a determinar cuál es la urgencia", precisó Vargas y explicó que, si se trata de una especie potencialmente peligrosa, la intervención se realiza con mayor rapidez. "Si es una yarará vamos a tratar de actuar lo más rápido posible. Si se trata de una especie inofensiva, que son la gran mayoría, vemos cómo proceder", sostuvo.

¿Las víboras persiguen a las personas?

Uno de los mitos más extendidos es que las serpientes atacan o persiguen a quienes encuentran en su camino. El especialista aseguró que eso no ocurre. "No es que la serpiente se va a enojar y nos va a perseguir por la casa", puntualizó y detalló que cuando se sienten amenazadas, explicó, adoptan una posición defensiva para protegerse. "Como cualquier animal silvestre, puede ponerse en una posición defensiva y tirar algún mordisco, pero se queda en el mismo lugar. No va a venir a atacarnos", explicó.

¿Se puede sacar una víbora sin lastimarla?

Si bien la recomendación es esperar la llegada de personal especializado, Vargas explicó que, únicamente cuando la situación lo requiera y sin exponerse a riesgos, algunas especies inofensivas pueden ser guiadas hacia la salida utilizando elementos que no las lastimen. "Lo más fácil es con un alargue de goma porque no la lastima y funciona como un gancho. Se la puede ir guiando despacito hacia la salida", acotó.

También indicó que, si se cuenta con experiencia y el animal ya fue contenido, puede colocarse cuidadosamente en un balde o tacho con tapa para esperar la llegada de los especialistas. De todos modos, insistió en que siempre es preferible evitar manipularla, especialmente cuando no se puede identificar la especie.

Qué hacer si una serpiente muerde a una persona

En caso de una mordedura, Vargas remarcó que lo primero es acudir a un centro de salud y, si es posible, tratar de identificar la especie sin intentar capturarla. El biólogo recordó un caso ocurrido en Tucumán, donde un paciente llegó muy preocupado tras ser mordido por una falsa yarará. "No era una serpiente peligrosa. Hacía un lastimado como el de un gato y no necesitaba suero antiofídico", especificó y detalló que administrar un suero antiofídico cuando no corresponde también puede implicar riesgos para el paciente, por lo que la identificación de la especie resulta fundamental.

El especialista recordó que en Jujuy existen alrededor de 40 especies de serpientes, pero solo cuatro son potencialmente peligrosas para las personas. Por eso insistió en no asumir que cualquier ejemplar representa un riesgo y en dejar que la identificación quede en manos de especialistas. "Las serpientes cumplen una función muy importante dentro del ecosistema. Incluso las especies venenosas ayudan a controlar las poblaciones de roedores", puntualizó y pidió evitar matarlas y recordó que, siempre que sea posible, lo mejor es mantener distancia, impedir que otras personas se acerquen y esperar la intervención de personal capacitado.