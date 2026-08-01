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1 de agosto de 2026 - 20:50
Jujuy.

CEDEMS confirmó su adhesión al paro nacional docente del lunes 3 de agosto

CEDEMS se sumará a la medida de fuerza convocada por CTERA. Además, cuestionó el anuncio del Gobierno nacional sobre inspecciones y eventuales sanciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
CEDEMS.

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La medida de fuerza fue resuelta por el congreso de CTERA y tendrá una duración de 24 horas. Entre los principales reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano recordó que se encuentra vigente la normativa que declara a la educación como servicio esencial y advirtió que los sindicatos deberán garantizar la prestación mínima del servicio durante las medidas de fuerza. Además, señaló que el incumplimiento de esa obligación podrá derivar en sanciones.

El comunicado de CEDEMS

Tras ese anuncio, CEDEMS difundió un comunicado en el que expresó su "más enérgico repudio" a las inspecciones y eventuales sanciones anunciadas por el Ministerio de Capital Humano para las organizaciones sindicales que adhieran al paro.

El gremio sostuvo que la docencia jujeña ejercerá ese día "un derecho constitucional: el derecho a huelga", consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y respaldado por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el documento, el sindicato afirmó que el anuncio de "inspecciones muestrales" y "protocolos de sanción" constituye "un acto de intimidación hacia las y los trabajadores de la educación y un intento de disciplinamiento político".

Además, manifestó que "la docencia no es enemiga sino sostén del sistema educativo" y consideró que el conflicto tiene su origen en la "desfinanciación del sistema educativo, los salarios por debajo de la línea de pobreza y la falta de políticas que garanticen el derecho a la educación".

Comunicado de CEDEMS.

Comunicado de CEDEMS.

Los reclamos del gremio

En el mismo comunicado, CEDEMS reclamó un incremento del presupuesto educativo, mejoras en la infraestructura escolar, salarios acordes a la canasta familiar, la restitución del FONID y el restablecimiento del financiamiento destinado a las escuelas técnicas.

El sindicato sostuvo que estas medidas son necesarias para garantizar condiciones dignas tanto para enseñar como para aprender.

Finalmente, el gremio convocó a los docentes de la provincia a participar del paro nacional previsto para este lunes y de las acciones definidas por las organizaciones sindicales.

Además, reafirmó que "la huelga es un derecho, no un delito", que "la organización sindical es un pilar de la democracia" y que "la docencia jujeña no aceptará amenazas ni presiones de ningún nivel del Estado".

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