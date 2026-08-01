Chocó contra el Rectorado de la UNJu y terminó dentro del predio

Un auto protagonizó un accidente durante la madrugada de este sábado sobre avenida Bolivia, en San Salvador de Jujuy, y terminó dentro del predio del rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
El hecho ocurrió por causas que todavía son materia de investigación y tuvo como protagonista a un Fiat Mobi de color gris, que sería conducido por una mujer.
El vehículo terminó dentro del predio de la universidad
Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por avenida Bolivia cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, la conductora perdió el control del automóvil.
Como consecuencia, el Fiat Mobi salió de la calzada, impactó contra el alambrado del Rectorado y terminó dentro del predio de la casa de altos estudios.
Las imágenes registradas en el lugar muestran al vehículo detenido en el interior del predio universitario.
Choque contra el rectorado de la UNJu.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el siniestro ni si intervino otro vehículo.
Tampoco se informó oficialmente si la conductora sufrió lesiones de consideración, aunque tras el hecho trabajó personal policial para resguardar la zona y realizar las actuaciones correspondientes.
Las pericias buscarán determinar cómo se produjo el accidente y establecer la mecánica del hecho.
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