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24 de julio de 2026 - 21:52
UNJU.

Últimos días para anotarse en dos carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias: los detalles

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 26 de julio para dos carreras gratuitas de la Facultad de Ciencias Agrarias.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Facultad de Ciencias Agrarias.

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Cuáles son las carreras disponibles

La propuesta académica incluye la Tecnicatura Universitaria en Transformación de la Producción Agropecuaria, con una duración de dos años y medio.

También se encuentra disponible la Licenciatura en Desarrollo Rural, cuyo plan de estudios tiene una duración de cinco años. Ambas carreras están pensadas para estudiantes de distintos puntos de la provincia de Jujuy y de la región.

Cómo será la modalidad de cursado

Las dos propuestas tendrán modalidad virtual, acompañada por una presencialidad intensiva de cinco días al final de cada cuatrimestre. Según informó la Facultad de Ciencias Agrarias, el inicio de las clases está previsto para el 18 de agosto, aunque estará sujeto a que se alcance el cupo mínimo requerido.

Fechas y preinscripción

Las preinscripciones se encuentran abiertas hasta este domingo 26 de julio. Las personas interesadas deberán completar el trámite a través del sitio oficial de ingresantes de la Facultad de Ciencias Agrarias: https://fca.unju.edu.ar/ingresantes

Canales de consulta

Para solicitar más información sobre la Tecnicatura Universitaria en Transformación de la Producción Agropecuaria, se encuentra disponible el número 381-4571204. Las consultas vinculadas con la Licenciatura en Desarrollo Rural pueden realizarse al 388-5017844.

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