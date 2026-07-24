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24 de julio de 2026 - 16:26
Educación.

Tres escuelas técnicas de Jujuy esperan fondos nacionales para terminar obras iniciadas en 2025

La Provincia aseguró que Nación adeuda cerca de $199 millones por trabajos ya ejecutados y busca reactivar tres obras educativas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ministra Tisera - Educación

Tres obras de ampliación en escuelas técnicas de Jujuy permanecen sin finalizar debido a la falta de nuevas transferencias del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Se trata de proyectos que comenzaron en 2025 en establecimientos de Yuto, Fraile Pintado y El Brete, donde está prevista la construcción de talleres y aulas para la formación técnica y agrotécnica.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Educación de Jujuy, los trabajos se iniciaron con autorización del organismo nacional, pero el financiamiento se interrumpió luego de los primeros desembolsos. La ministra de Educación, Daniela Teseira, sostuvo que la Provincia cumplió con todos los requisitos exigidos para la ejecución de las obras. "Estos proyectos fueron licitados e iniciados con la debida autorización nacional. La Provincia cumplió en tiempo y forma con la presentación de toda la documentación técnica requerida, obteniendo los aptos técnicos y financieros emitidos por las autoridades nacionales que respaldaban la ejecución de las obras y la disponibilidad de los recursos", afirmó.

La Provincia reclama casi $199 millones

Según informó la cartera educativa, al cierre de 2025 solo se recibió un pago parcial, lo que dejó pendiente una deuda cercana a $199 millones por trabajos ya ejecutados. Además, estimó que serán necesarios unos $219 millones, sin contar las redeterminaciones de precios, para completar las obras en los tres establecimientos.

En ese marco, el Ministerio envió una nota al director ejecutivo del INET, Fernando Tascón, para solicitar la regularización de los pagos. "No existe aún una definición oficial por parte del INET Nación respecto de la ejecución presupuestaria para 2026, ni precisiones sobre la cancelación de los montos pendientes correspondientes a 2025", señaló Teseira.

Desde la Provincia indicaron además que ya mantuvieron reuniones técnicas con autoridades nacionales y enviaron cinco notas formales para solicitar una respuesta, aunque hasta el momento no hubo definiciones.

El impacto de la paralización

La ministra sostuvo que la falta de financiamiento no solo afecta el avance de las obras, sino también a las comunidades educativas que esperan contar con nuevos espacios para desarrollar actividades prácticas. "La principal consecuencia recae sobre las comunidades educativas, ya que la falta de los talleres y aulas proyectadas limita las posibilidades de que estudiantes de Yuto, Fraile Pintado y El Brete desarrollen sus prácticas profesionalizantes, fundamentales para su formación técnica y agrotécnica", concluyó.

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