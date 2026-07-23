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23 de julio de 2026 - 19:46
Deportes.

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?

Hay una fecha tentativa para la Finalissima entre Argentina y España. El partido, que debía jugarse el pasado 27 de marzo, se disputaría antes de fin de año.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina y España son campeones de la Copa América y la Euro, y buscarán otra estrella en la Finalíssima.

La Finalissima, el partido postergado entre Argentina - Campeón de América - y España - campeón de Europa - podría jugarse antes de fin de año. El encuentro que debía haberse jugado el pasado 27 de marzo había sido cancelado por los conflictos bélicos en Medio Oriente.

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La principal fecha en estudio es la ventana FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, con el estadio Lusail de Qatar como sede, el mismo escenario previsto originalmente para esta final.

De concretarse, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendría una rápida oportunidad de revancha frente a España, que lo derrotó en la final del Mundial 2026. Sin embargo, el principal obstáculo continúa siendo el calendario de la selección española, que durante esos días debe disputar compromisos correspondientes a la UEFA Nations League.

Otra alternativa que se analiza es ubicar el partido entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aunque en ese período España también tiene compromisos oficiales. Si ninguna de estas opciones prospera, la Finalissima recién podría jugarse en 2027.

El futuro de Scaloni, otro factor en juego para la Finalissima

Una eventual postergación para el próximo año también abre interrogantes sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina. El entrenador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y, tras la final del Mundial, reconoció que aún no definió su futuro.

"Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar", expresó el DT.

Si bien trascendió que existe un acuerdo de palabra con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para renovar su vínculo, esa conversación ocurrió antes de la Copa del Mundo.

Una negociación que terminó sin acuerdo

La Finalissima fue cancelada luego de que la AFA y la UEFA no lograran consensuar una nueva fecha tras descartarse la realización del encuentro en Qatar por razones de seguridad.

Durante las negociaciones se analizaron distintas alternativas, entre ellas trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, disputar una serie de ida y vuelta entre España y Argentina, e incluso jugar el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma. Ninguna de las propuestas prosperó.

Argentina vs España: cuándo y dónde se juega la Finalissima 2026.

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En un comunicado, la AFA sostuvo:"El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 no era posible, quedando cancelada la Finalissima”.

Tras la suspensión, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ironizó sobre la situación y aseguró: "Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima". Luego reforzó esa postura al afirmar "¿sabes quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron".

Por su parte, Scaloni explicó que las negociaciones se extendieron durante semanas y evitó responsabilizar a alguna de las partes. "Sabíamos que las noticias que venían desde Qatar no eran muy alentadoras. Empezó un tira y afloje, un tema difícil. Queríamos que se resolviera lo más rápido posible, pero se retrasó todo. No es culpa de nadie", señaló.

España: "Estabamos locos por jugarla"

Del lado español, el entrenador Luis de la Fuente también lamentó la cancelación del encuentro y aclaró: "No se ha podido jugar, insisto que por circunstancias que no tienen nada que ver con decisiones de la RFEF. Estábamos como locos por jugarla, eso es lo que quiero que quede también claro".

Mientras continúan las gestiones entre la Conmebol, la UEFA, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol, la posibilidad de que la Finalissima se dispute en noviembre toma fuerza y alimenta la expectativa por un nuevo enfrentamiento entre las dos últimas campeonas continentales.

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