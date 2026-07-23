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23 de julio de 2026 - 11:20
Jujuy.

Los pimientos violeta producidos en Jujuy conquistan el mercado y son tendencia

Un productor jujeño contó cómo nació esta variedad de pimiento, por qué se diferencia del resto y cómo logró convertirse en uno de los productos más buscados.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pimiento violeta (Foto: LMNeuquén)

Pimiento violeta (Foto: LMNeuquén)

El mercado de las hortalizas incorporó un nuevo protagonista y llegó desde Jujuy. Se trata del pimiento violeta, una variedad que comenzó a producirse este año y que, según el productor de Yuto José Luis Checa, "se hizo muy famoso. Pegó en todos lados y se puso de moda".

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La aceptación fue casi inmediata. Desde que salió al mercado, la demanda no dejó de crecer y hoy el producto ya se comercializa en distintos puntos del país.

Un color distinto y un sabor más suave

Checa explicó que en su establecimiento trabajan con diferentes variedades de hortalizas y que permanentemente buscan innovar.

"Hacemos todo tipo de hortalizas, desde pimientos tradicionales hasta los de colores", contó, y aseguró que el violeta fue el que mejor respuesta tuvo entre los consumidores.

Además del color, posee características propias. Según detalló, "el sabor es un poquito más suave que el rojo. El verde es más fuerte", una diferencia que también despertó curiosidad entre quienes comenzaron a probarlo.

Años de investigación antes de llegar al mercado

El productor explicó que este tipo de variedades no aparecen por casualidad, sino que son el resultado de un largo proceso de desarrollo.

"Son híbridos que se fabrican con mucha investigación de las semilleras", señaló. Luego, el trabajo continúa en el campo, donde los productores evalúan el comportamiento de cada material antes de ofrecerlo al público.

"Nosotros buscamos los materiales y los probamos en el campo, vemos si es aceptado en el mercado", explicó.

Sin embargo, reconoció que no todas las apuestas tienen el mismo resultado. Recordó que "hace unos años hicimos uno anaranjado que no pegó y nos costaba venderlo", mientras que con los tomates cherry ocurrió algo parecido.

"Hicimos amarillos y costaba que la gente se adapte. Hoy está en las góndolas de cualquier supermercado", destacó, como ejemplo de cómo cambian las tendencias de consumo.

El pimiento violeta producido en Jujuy conquista el mercado (Foto: LMNeuquén).

El pimiento violeta producido en Jujuy conquista el mercado (Foto: LMNeuquén).

Un fenómeno que sorprendió hasta a los productores

El impacto del pimiento violeta superó las expectativas. "Con este producto fue algo muy explosivo", afirmó Checa al recordar que comenzó a venderse en mayo.

Actualmente, la producción tiene como principales destinos Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza y Rosario, donde la recepción fue muy positiva.

"La verdad que desde que salió impacta y la gente nos pregunta por estos pimientos", aseguró.

Por ahora, la producción es limitada y eso también influye en su valor de venta. "No hay tanto volumen, tratamos que tenga un precio diferencial porque es un producto novedoso que no existe en otros mercados", explicó.

La alimentación saludable impulsó su crecimiento

Para Checa, el éxito de esta variedad también está relacionado con un cambio en los hábitos de consumo. "Hoy la gente está optando por comer sano", sostuvo, y señaló que alimentos que años atrás no tenían tanta demanda hoy ocupan un lugar central en la alimentación.

"Todo el mundo habla del huevo y la palta, que son artículos que antes no eran tan bien vistos. La gente puso la salud como estandarte", comentó.

En ese contexto, explicó que el color del pimiento también representa un atractivo adicional. "También están de moda los productos violetas como la berenjena y la remolacha, que tienen antioxidantes y distintas propiedades que hoy la salud nos pide. Estos pimientos entraron con esas sustancias", concluyó.

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