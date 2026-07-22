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22 de julio de 2026 - 19:04
Deportes.

Atlético San Pedro es tricampeón de la Copa Jujuy

El “Millonario” igualó 1 a 1 ante el "Expreso" y se impuso 3 a 1 en la definición por penales para quedarse nuevamente con el título provincial.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Atlético San Pedro campeón.

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atlético san pedro

Atlético San Pedro se consagró tricampeón de la Copa Jujuy 2026 tras vencer a Talleres de Perico en una final que terminó igualada 1 a 1 y se definió desde el punto penal en el estadio Emilio Fabrizzi. En la definición, el conjunto sampedreño se impuso 3 a 1 y volvió a quedarse con el máximo título del certamen provincial.

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El "Millonario" abrió el marcador a los 26 minutos del primer tiempo por intermedio de Lucas Lucero, quien puso en ventaja a su equipo.

Atlético San Pedro campeón.

Atlético San Pedro campeón.

Antes del descanso, a los 40 minutos, el "Expreso" sufrió la expulsión de uno de sus jugadores y quedó con diez futbolistas para afrontar el resto del encuentro.

Sin embargo, apenas comenzado el complemento, el “Expreso” encontró rápidamente la igualdad. Tomás Aballay marcó a los 2 minutos del segundo tiempo y puso el partido 1 a 1.

Con el empate al finalizar el tiempo reglamentario, el campeón se definió desde los doce pasos. Allí, Atlético San Pedro fue más efectivo y ganó la tanda por 3 a 1, resultado que le permitió celebrar nuevamente.

Palermo campeón de la Copa Jujuy femenina

El equipo femenino de Sportivo Palermo se consagró campeón por quinta vez de la Copa Jujuy 2026 luego de vencer por 1 a 0 a Atlético El Carmen en la gran final disputada este miércoles por la tarde. El único tanto del partido lo marcó Selene Vilca.

Cabe destacar que las Canarias ganaron el certamen en 2021, 2022, 2023, 2025 y 2026.

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