Drama en Volcán: el fuego llegó cerca de su casa y volvió por sus animales

El drama de una mujer en Volcán tras los incendios

El incendio que afectó la zona de Volcán y Bárcena generó momentos de extrema tensión entre los vecinos del sector. Una de las historias más dramáticas fue la de Nélida, quien regresó al lugar al enterarse de que las llamas avanzaban cerca del terreno de su familia.

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La mujer contó que su principal preocupación eran los animales que permanecían en la zona y que, durante varias horas, no sabía dónde se encontraban.

Nélida explicó que inicialmente pensó que el incendio no había cruzado desde el sector donde se había originado. Sin embargo, durante la tarde recibió el aviso de que las llamas ya estaban cerca de su casa, en la zona conocida como el bordo de Bárcena.

El fuego llegó cerca de su vivienda y casi pierde todo

Cuando logró llegar, cerca de las 19, la situación era crítica. “Cuando yo vine, ya estaba el fuego cerca de mi casa”, relató.

Según contó, las fuertes ráfagas de viento favorecían el avance de las llamas y generaban una situación cada vez más peligrosa. “Eran ráfagas muy fuertes de viento, las ráfagas de fuego también eran fuertísimas”, recordó.

La preocupación por las vacas y otros animales

En el terreno, la familia tiene vacunos, gallinas, perros y gatos. La mayor incertidumbre estaba relacionada con las vacas, que se encontraban sueltas y cuyo paradero desconocían mientras avanzaba el incendio.

Nélida intentó evitar que el fuego pasara hacia otro potrero y pidió ayuda ante la cercanía de las llamas. Personal policial que se encontraba en el sector le indicó que debía retirar los animales que pudiera y alejarse de la zona.

Más tarde llegaron los bomberos, quienes trabajaron para controlar el incendio y evitar que alcanzara las construcciones.

Regresó al amanecer para buscar a sus animales

Tras pasar la noche con incertidumbre, Nélida volvió apenas amaneció para conocer cómo había quedado el lugar y buscar a sus animales.

Finalmente logró encontrar a las vacas y confirmó que la casilla de la familia no había sido alcanzada por el fuego.

“Llegó hasta acá abajito nada más, no alcanzó a llegar a mi casa, gracias a Dios”, señaló.

La mujer explicó que primero se concentró en ubicar a los animales y luego comenzó a recorrer el terreno para evaluar las consecuencias que había dejado el incendio.

“Cuando llegué a mi casa, me senté a llorar”

Después de las horas de tensión, Nélida reconoció que la angustia apareció cuando regresó a su vivienda en Volcán.

“Cuando llegué a mi casa, me senté a llorar por la desesperación”, expresó al recordar la incertidumbre que atravesó mientras familiares y conocidos la llamaban para preguntarle por los animales y por su madre.

Su mamá, de 76 años, acostumbra pasar gran parte del día en ese terreno, un lugar profundamente ligado a la historia familiar.

“Acá vivieron mis abuelos. Vivió mi padre, que falleció también hace 14 años, entonces quedó mi mamá y ella sigue continuando con la rutina de seguir estando acá, porque es su vida”, contó.

Una noche marcada por el viento y la incertidumbre

Aunque los bomberos trabajaron en el sector, la preocupación continuó durante la noche debido a la intensidad del viento.

Nélida relató que las ráfagas siguieron siendo muy fuertes y que no sabía si el incendio podía reactivarse o avanzar nuevamente hacia el terreno.

Finalmente, al regresar por la mañana y encontrar a sus animales a salvo y el fuego apagado en el sector, pudo dejar atrás parte de la angustia.

Sobre el origen del incendio, aseguró que desconoce cómo comenzó.

“No sé cómo se provocó el incendio de arriba. La verdad, si les digo, les miento, porque no sé cómo”, afirmó.