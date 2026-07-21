Incendio en Volcán: "Está descontrolado y activo"

Un importante incendio se desató este martes en los cerros ubicados frente a la localidad de Volcán , en el paraje Chilcayoc, donde bomberos y brigadistas trabajan para controlar el avance de las llamas. El viento norte complicó las tareas durante la jornada y provocó que el fuego volviera a intensificarse luego de haber sido contenido parcialmente.

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Jorge Torrico, director provincial de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy , confirmó que el foco continúa fuera de control. “ Es un incendio que está descontrolado hasta ahora. Está activo . Están trabajando cuatro cuadrillas de incendios forestales”, explicó. En el operativo participan brigadistas de San Pedro, El Brete y Humahuaca , además de bomberos voluntarios y Bomberos de la Policía.

Las tareas se encuentran distribuidas en diferentes sectores según las características del terreno. “Las cuadrillas de incendios forestales están en la montaña . Después, en la base de la montaña están los bomberos voluntarios, protegiendo lo que es estructura. También hay una cuadrilla cerca de una escuela, aunque no llegó hasta allí. Se va hacia la ruta a Bárcena”, detalló Torrico.

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan los equipos es el comportamiento del viento, que cambia constantemente de dirección debido a las características geográficas del lugar. “Es un problema de viento . Eso hace que sea descontrolado el incendio”, sostuvo el funcionario.

A pesar de las dificultades, las brigadas avanzaron sobre diferentes sectores del foco. “Ya han hecho varios flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Lo estuvieron haciendo las brigadas de incendios forestales”, indicó.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Incendio en Volcán.

Cañones y precipicios complican el acceso

Torrico explicó que la topografía representa otro obstáculo para quienes trabajan directamente sobre el incendio. “Como es una zona de montaña y de cañones, el viento cambia de dirección y hace remolinos. Entonces el fuego lo lleva para todos lados”, describió.

A esto se suma la imposibilidad de ingresar de manera segura a determinados puntos. “Como son cañones, hay lugares donde no se puede trabajar porque son precipicios”, agregó. Por ese motivo, la evolución del viento durante las próximas horas será determinante para avanzar con las tareas de control. “Vamos a ver si esta noche merma lo que es el viento, porque el viento es el que está dando problemas”, señaló.

Evalúan un sobrevuelo para analizar el incendio en Volcán

Mientras continúan las tareas terrestres, las autoridades analizan sumar una evaluación aérea de la zona afectada. Torrico adelantó que “se está viendo la posibilidad de que mañana haga un sobrevuelo el helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego para ver qué está pasando con ese incendio y cómo se va moviendo”. El objetivo será obtener una perspectiva más amplia del comportamiento del fuego y de los sectores alcanzados por las llamas.

El incendio se encuentra más arriba de la Calera de Volcán

Según precisó el director provincial, el foco se encuentra en un sector ubicado más arriba de la Calera de Volcán. En esa misma área ya se había registrado un incendio durante el año pasado, aunque todavía no se determinó si se trata exactamente del mismo lugar.

“Ahí hay una zona donde el año pasado hubo un incendio parecido. No sé si es el mismo lugar o no, después lo vamos a determinar”, expresó. Los equipos continúan trabajando en distintos puntos del incendio mientras esperan que disminuya la intensidad del viento para poder avanzar sobre los sectores más complejos.