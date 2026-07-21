Política a las Brasas: las definiciones sobre los cortes de luz, las tarifas y el futuro del sistema eléctrico

Los cortes de energía que afectaron a miles de usuarios durante el último fin de semana, en medio del fuerte temporal de viento que azotó a Jujuy , volvieron a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema eléctrico provincial, el rol de la empresa distribuidora, el impacto de las tarifas y las medidas para asistir a quienes sufrieron interrupciones del servicio.

En ese contexto, el secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro , y el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), Javier Gronda , participaron de Política a las Brasas , donde se refirieron a la respuesta frente a la emergencia, cuestionaron el accionar de EJESA en la contigencia, ratificaron la continuidad de la tarifa social, explicaron cómo funciona el sistema eléctrico jujeño y adelantaron las acciones que analiza el Gobierno tras el temporal.

El desempeño de EJESA durante la emergencia fue uno de los temas de la entrevista. Tanto Mario Pizarro como Javier Gronda coincidieron en que el temporal fue un fenómeno extraordinario. " Entendemos que hubo una falla en la respuesta de la contingencia por parte de la empresa prestataria ", sostuvo Gronda, quien explicó que la SUSEPU ya comenzó una evaluación técnica para determinar si se cumplieron los protocolos previstos para este tipo de eventos.

El funcionario recordó que existían alertas meteorológicas con varios días de anticipación y consideró que eso debió traducirse en un mayor despliegue operativo. " Los planes de contingencia están. Lo que pasa es que no se cumplieron ", afirmó.

En la misma línea, Pizarro explicó que el Gobierno de la provincia mantuvo reuniones previas con la distribuidora para advertir sobre la intensidad del fenómeno y solicitar que reforzara los recursos disponibles. "Desde el primer momento les dijimos que tenían que prepararse, contratar más cuadrillas y estar listos para afrontar una situación excepcional", expresó. Además, confirmó que el Gobierno trabaja en un decreto de emergencia energética que permitirá adoptar medidas extraordinarias para agilizar intervenciones y fortalecer el seguimiento del servicio durante este tipo de contingencias.

Respecto de los usuarios que permanecieron varias horas sin suministro o sufrieron daños en electrodomésticos y mercadería, Gronda aseguró que se están analizando mecanismos de compensación. "Entendemos que la gente tiene que recibir algún tipo de compensación", afirmó. Asimismo, explicó que la SUSEPU ya recibió cerca de 400 reclamos vinculados a los cortes de energía y que cada expediente será analizado para determinar las responsabilidades correspondientes.

El titular del organismo también confirmó que avanzarán sanciones contra la distribuidora. "Por supuesto que va a haber multas para la empresa", sostuvo, y recordó que recientemente ya se aplicó una sanción superior a los 550 millones de pesos por incumplimientos registrados con anterioridad. Según explicó, el objetivo es que primero se resuelva la situación de los usuarios afectados y luego continúen los procedimientos administrativos para definir las penalidades correspondientes.

Las claves para entender la factura de la luz

Respecto de la factura de luz, Gronda aseguró que el principal componente del aumento no depende de la Provincia sino de las decisiones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación respecto del precio mayorista de la energía. "No tenemos la luz más cara del país. Si uno compara las tarifas del NOA, Jujuy está aproximadamente a mitad de tabla e incluso un poco por debajo del promedio nacional", explicó.

El funcionario detalló que el valor de la energía comprada a CAMMESA aumentó alrededor de un 1.000% desde el cambio de gestión nacional, mientras que la inflación acumulada fue considerablemente menor. A eso se sumó la reducción progresiva de los subsidios nacionales, que trasladó una mayor parte del costo directamente a los usuarios residenciales.

Pizarro remarcó que la Provincia únicamente traslada esos valores a la tarifa final. "Nosotros no fijamos el precio de la energía; ese valor lo determina la Secretaría de Energía de la Nación y llega a través de CAMMESA", explicó. En ese sentido, recordó que el costo de la energía mayorista representa el componente más importante de la factura eléctrica.

Los funcionarios también defendieron el esquema de tarifa social que aplica la Provincia y aseguraron que se trata de una política sostenida desde hace varios años. "Lo que anunció recientemente el gobernador de Salta, en Jujuy lo tenemos desde hace muchísimo tiempo", afirmó Pizarro.

Actualmente, alrededor de 70 mil familias jujeñas reciben este beneficio, que además contempla situaciones especiales como los electrodependientes y distintos programas para zonas con mayores dificultades de acceso al servicio. En ese sentido, el secretario de Energía destacó que la tarifa social se financia con recursos provinciales y explicó que una parte importante proviene de las utilidades generadas por el parque solar Cauchari. "La tarifa social, que representa cerca de 400 millones de pesos mensuales, se está pagando con la renta de Cauchari", aseguró.

Las inversiones pendientes y el futuro del sistema eléctrico

Más allá de la contingencia provocada por el temporal, Pizarro sostuvo que la Provincia necesita avanzar en obras estructurales para garantizar un servicio más confiable. Uno de los principales desafíos es la situación de la Quebrada de Humahuaca, que continúa abasteciéndose mediante una línea de transporte con varias décadas de antigüedad. "Hoy tenemos una línea de más de 60 años que ya no da respuesta al crecimiento de la demanda", explicó.

Pizarro insistió en que la principal limitación ya no pasa por la generación, sino por el transporte de la energía. "Tenemos energía disponible, lo que nos falta son las líneas de transporte para poder aprovecharla dentro de la provincia", sostuvo, al remarcar que el desarrollo de esa infraestructura permitirá utilizar plenamente la producción del parque solar Cauchari.

Otro de los conceptos abordados durante la entrevista fue el Fondo Provincial de Energía (FOPEJ), uno de los ítems que aparecen en las facturas y que suele generar consultas entre los usuarios. Pizarro explicó que se trata de un fondo solidario que permite sostener el abastecimiento eléctrico en las localidades que todavía no están conectadas al Sistema Argentino de Interconexión. Por ese mecanismo, explicó, los habitantes de la Puna pagan una tarifa similar a la del resto de la provincia, pese a que producir energía en esas zonas tiene un costo mucho mayor. "Si no existiera este fondo, un usuario de la Puna tendría que pagar una tarifa cinco veces más cara que la de un usuario de San Salvador de Jujuy", ejemplificó.

Las preguntas de la audiencia

¿Quién paga la electricidad que se consume en Ciudad Cultural durante los eventos?

Ante la consulta de un televidente, Mario Pizarro aclaró que cuando se realizan eventos privados en Ciudad Cultural, el costo de la energía no lo asume el Estado provincial. "La energía la paga el organizador del evento. Se hace un convenio con EJESA y el consumo corre por cuenta del privado", sostuvo el funcionario.

¿Por qué la SUSEPU cobra una tasa en la factura de la luz?

Javier Gronda explicó que ese aporte está previsto por ley desde la privatización del servicio eléctrico y financia el organismo encargado de controlar a las empresas concesionarias. "Cuando se privatizó la empresa prestataria se sancionó la ley y se creó la Superintendencia de Servicios Públicos para controlar tanto la energía eléctrica como el agua potable y otras concesiones, si así lo decide la Legislatura", aseguró e indicó, esa tasa permite sostener el funcionamiento del organismo que fiscaliza la calidad de los servicios públicos.

¿Qué beneficios genera Cauchari para los jujeños?

Pizarro destacó que el parque solar no solo genera energía, sino también recursos económicos que vuelven a la provincia. "La tarifa social, que son cerca de 400 millones de pesos por mes, se está pagando con la renta de Cauchari", y agregó: "También se han construido escuelas con los beneficios de Cauchari".

¿Cuál es la diferencia entre la Secretaría de Energía y la SUSEPU?

Gronda explicó que ambos organismos tienen funciones diferentes y complementarias. "La Secretaría de Energía define la política energética de la provincia. La SUSEPU controla que las empresas cumplan con las obligaciones que establece el contrato de concesión y defiende los derechos de los usuarios", sostuvo. En ese sentido, señaló que la Superintendencia tiene facultades para fiscalizar el servicio, aplicar sanciones e intervenir ante los reclamos de los usuarios.