Cómo acceder a la tarifa social de la luz en Jujuy: quiénes pueden solicitarla y requisitos

La tarifa social provincial para el servicio de energía eléctrica continúa vigente en Jujuy y permanece abierta la inscripción para quienes reúnan las condiciones previstas por la normativa.

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Política. Tarifa social en Jujuy: el Gobierno provincial ratificó que continuará financiando el beneficio

El secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro , explicó cómo realizar el trámite, quiénes pueden acceder y en qué consiste el beneficio.

Según indicó el funcionario, el trámite se realiza a través del sitio web de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) .

Además, señaló que quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse personalmente a las oficinas de la SUSEPU o de la Secretaría de Energía.

"Es un trámite muy simple, no burocrático. Ante cualquier duda pueden ir a la SUSEPU o a la Secretaría de Energía".

Quiénes pueden acceder

Pizarro explicó que la normativa contempla distintos criterios para acceder al beneficio.

Grupo familiar de hasta tres salarios mínimos.

Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y veteranos de guerra.

Tarifa de luz (ECOOSFERA).

Qué cubre el beneficio

El secretario recordó que la factura del servicio eléctrico está integrada por distintos componentes. "En la boleta de la luz hay tres componentes importantísimos: dos que son nacionales, la generación de energía y el transporte; y uno provincial, que es la distribución".

En ese sentido, precisó cuál es el alcance de la tarifa social. "El beneficio que tienen quienes están en este rubro es el 100% del cargo fijo".

Asimismo, señaló que la Provincia también sostiene otros subsidios vinculados al servicio eléctrico. "Hay usuarios del sistema disperso que tienen una tarifa social subsidiada por el Gobierno de Jujuy".

Cuántos usuarios tienen tarifa social

Actualmente, según informó Pizarro, unas 68 mil personas reciben este beneficio en la provincia. "En Jujuy hay 68 mil usuarios con tarifa social y la ventana no se cerró, pueden ser más".

También aclaró que quienes ya forman parte del programa no deben realizar nuevamente el trámite. "La renovación para quienes corresponde es automática".

Una política vigente desde 2019

El funcionario recordó que la tarifa social provincial fue creada en 2019. "La tarifa social es una decisión que tomó el Gobierno de Jujuy en 2019".

Explicó además que la medida surgió en un contexto de cambios en la política de subsidios energéticos. "En aquellos años se empezaba a eliminar el subsidio nacional y las provincias adherían a esa decisión. En Jujuy se otorgó un subsidio provincial que es la tarifa social".

Financiamiento del programa

Pizarro indicó que la Provincia destina recursos para sostener el beneficio. "Se invierten 430 millones de pesos de forma mensual para mantener la tarifa social".

Y agregó que esos fondos provienen de los ingresos generados por el parque solar Cauchari.