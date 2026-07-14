Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)

Los comercios de Jujuy modificarán este miércoles sus horarios de atención por el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra , correspondiente a la semifinal del Mundial 2026 .

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Los integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy consensuaron diferentes alternativas para organizar la actividad durante la jornada.

La propuesta funciona como una sugerencia , por lo que cada comercio podrá definir su modalidad de atención de acuerdo con el rubro, sus necesidades y su organización interna.

Durante la mañana, algunos negocios trabajarán en su horario habitual . Otra de las modalidades acordadas será la atención en horario corrido, de 9 a 15.30, sin reapertura posterior al encuentro . También habrá comercios que abrirán de 9 a 14 y retomarán la actividad durante la tarde, una vez finalizado el partido.

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)

El horario dependerá de la duración del partido

En caso de que el encuentro entre Argentina e Inglaterra termine dentro del tiempo reglamentario y no haya alargue, la atención comercial se retomaría de 18.30 a 21.30. Si la semifinal se extiende al tiempo suplementario, los negocios que adopten esta modalidad volverían a abrir de 19 a 22 horas.

A qué hora se juega Argentina ante Inglaterra

El partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el miércoles desde las 16 en el Atlanta Stadium, en Estados Unidos. El estadounidense Ismail Elfath será el árbitro principal.

Estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker, como asistente número uno, y Kyle Atkins, como segundo juez de línea. El italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro, mientras que su compatriota Daniele Bindoni cumplirá la función de árbitro asistente de reserva. La FIFA todavía no informó quiénes estarán a cargo del VAR.