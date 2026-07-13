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13 de julio de 2026 - 18:00
Deportes.

La millonaria cifra que ganó la AFA tras el pase a semifinales del Mundial 2026

El triunfo ante Suiza no solo significó la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, sino también un importante ingreso económico para la AFA. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La millonaria cifra que ganó la AFA tras el pase a semifinales del Mundial 2026.&nbsp;

La millonaria cifra que ganó la AFA tras el pase a semifinales del Mundial 2026. 

Argentina sigue haciendo historia dentro de la cancha y también suma millones fuera de ella. La clasificación a semifinales tras vencer a Suiza le aseguró a la AFA un importante premio, aunque todavía podría incrementarse si la Selección llega a la final.

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Argentina sigue avanzando en el Mundial 2026 y la AFA también suma millones. La victoria por 3-1 ante Suiza aseguró un premio de u$s27 millones, una cifra que forma parte del fondo récord de u$s727 millones destinado por la FIFA.

La ampliación del Mundial fue una de las claves detrás del récord económico de esta edición. Con 48 equipos en competencia, el torneo sumó más encuentros y mayores ingresos comerciales, lo que permitió a la FIFA repartir cifras más altas entre las selecciones.

Cada encuentro del Mundial 2026 no solo define el futuro deportivo de las selecciones, sino que también representa una oportunidad económica. Con cada triunfo y cada avance de ronda, los equipos incrementan los premios otorgados por la FIFA.

Más allá del resultado deportivo, todas las selecciones que disputan el Mundial 2026 tienen garantizado un premio económico. La FIFA fijó un piso de u$s10,5 millones, una cifra que recibirá cada equipo por formar parte de la competencia.

Antes de que comenzara la competencia, las 48 selecciones ya habían asegurado un ingreso inicial. La FIFA entregó u$s1,5 millones a cada federación para afrontar la preparación del torneo, los traslados y la estructura necesaria durante el Mundial.

El dinero que entrega la FIFA no llega de manera directa a los jugadores, sino que es administrado por cada federación. En Argentina, la AFA acordó previamente con el plantel y el cuerpo técnico cómo se repartirán los ingresos obtenidos durante la Copa del Mundo.

La evolución de los premios también se observa al comparar el Mundial 2026 con Qatar 2022. En la edición anterior, Argentina recibió u$s42 millones por consagrarse campeona, mientras que el próximo ganador del torneo obtendrá u$s50 millones, lo que representa un aumento cercano al 19%.

Cuánto más puede ganar Argentina si llega a la final del Mundial 2026

Cada instancia superada en el Mundial 2026 tiene su recompensa económica. Al alcanzar las semifinales, Argentina no solo mantiene vivo el sueño del título, sino que también confirmó un premio de al menos u$s27 millones para la AFA.

A medida que se acerca el final del Mundial 2026, las recompensas económicas alcanzan cifras récord. El tercer puesto tendrá un premio de u$s29 millones, el segundo lugar recibirá u$s33 millones y la selección campeona levantará la copa junto a un histórico premio de u$s50 millones.

La ampliación del Mundial, que pasó de 32 a 48 selecciones, impulsó un crecimiento económico significativo. La mayor cantidad de partidos generó más ingresos por derechos televisivos y patrocinios, permitiendo a la FIFA aumentar los recursos destinados a las federaciones participantes.

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