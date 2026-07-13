A 24 años del último cruce: así es el historial mundialista entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial después de 24 años

La Selección Argentina vuelve a quedar frente a frente con uno de sus rivales históricos. Será un partido decisivo, ya que el ganador avanzará a la final del Mundial, pero también estará atravesado por el recuerdo de cinco cruces que dejaron goles inolvidables, polémicas, expulsiones y definiciones por penales.

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El último antecedente mundialista ocurrió hace 24 años , durante Corea-Japón 2002. Desde entonces, Argentina e Inglaterra no volvieron a enfrentarse oficialmente. El miércoles comenzará un nuevo capítulo de una rivalidad que atraviesa distintas generaciones.

El primer enfrentamiento mundialista se produjo el 2 de junio de 1962 , durante la fase de grupos del Mundial de Chile.

Inglaterra se impuso por 3 a 1 con goles de Ron Flowers, de penal, a los 17 minutos; Bobby Charlton, a los 42; y Jimmy Greaves, a los 67 . José Sanfilippo descontó para Argentina a los 81 minutos .

Argentina 1-3 Inglaterra

Ron Flowers, 17 minutos, de penal.

Bobby Charlton, 42 minutos.

Jimmy Greaves, 67 minutos.

José Sanfilippo, 81 minutos.

Inglaterra 1966: eliminación y escándalo en Wembley

Cuatro años más tarde, las selecciones volvieron a cruzarse, esta vez por los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966.

El partido quedó marcado por la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. Inglaterra ganó por 1 a 0 gracias al gol de Geoff Hurst a los 79 minutos y avanzó rumbo al único título mundial de su historia.

Argentina 0-1 Inglaterra

Geoff Hurst, 79 minutos.

México 1986: la tarde eterna de Diego Maradona

El enfrentamiento más recordado se jugó el 22 de junio de 1986, por los cuartos de final del Mundial de México.

Diego Armando Maradona convirtió los dos goles argentinos. El primero llegó a los 51 minutos, en la histórica jugada conocida como “La Mano de Dios”. Apenas cuatro minutos después, a los 55, marcó el denominado “Gol del Siglo”, luego de dejar en el camino a varios futbolistas ingleses.

Gary Lineker descontó para Inglaterra a los 85 minutos, pero Argentina sostuvo el resultado, ganó 2 a 1 y continuó su camino hacia el título mundial.

Argentina 2-1 Inglaterra

Diego Maradona, 51 minutos.

Diego Maradona, 55 minutos.

Gary Lineker, 85 minutos.

Francia 1998: empate, expulsión y definición por penales

Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse por los octavos de final de Francia 1998, en uno de los partidos más emocionantes de aquel Mundial.

Gabriel Batistuta abrió el marcador de penal a los 6 minutos, pero Alan Shearer igualó, también desde los doce pasos, a los 10. Michael Owen puso el 2 a 1 a los 16 minutos, mientras que Javier Zanetti estableció el empate sobre el cierre del primer tiempo, a los 45.

El encuentro terminó 2 a 2 después del tiempo suplementario. Argentina se impuso 4 a 3 en la definición por penales, con una actuación decisiva del arquero Carlos Roa. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham al comienzo del segundo tiempo.

Argentina 2-2 Inglaterra

Gabriel Batistuta, 6 minutos, de penal.

Alan Shearer, 10 minutos, de penal.

Michael Owen, 16 minutos.

Javier Zanetti, 45 minutos.

Argentina ganó 4-3 por penales.

Corea-Japón 2002: la revancha de David Beckham

El último enfrentamiento mundialista entre ambos ocurrió durante la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

Inglaterra ganó 1 a 0 con un penal convertido por David Beckham a los 44 minutos. El volante inglés tuvo así su revancha después de la expulsión sufrida cuatro años antes en Francia.

Aquella derrota complicó a la Selección dirigida por Marcelo Bielsa, que finalmente quedó eliminada en la primera ronda.

Argentina 0-1 Inglaterra

David Beckham, 44 minutos, de penal.

El miércoles, un nuevo capítulo por un lugar en la final

Después de más de dos décadas, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un Mundial. Será este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y por las semifinales de la competencia.

Argentina llega después de superar 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras vencer a Noruega. El ganador avanzará a la final que se disputará el domingo 19 de julio.

Hasta el momento, el historial mundialista registra tres victorias de Inglaterra, un triunfo de Argentina y un empate que terminó con clasificación albiceleste por penales.

El miércoles no solo estará en juego el pase a la final. También se escribirá el sexto capítulo de una de las rivalidades más importantes y cargadas de historia del fútbol mundial.