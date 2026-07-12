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12 de julio de 2026 - 10:49
Deportes.

Mundial 2026: el impactante video con drone que mostró el histórico festejo de los jujeños

El drone de TodoJujuy.com registró desde el cielo una celebración inolvidable tras el triunfo de Argentina sobre Suiza y el pase a semifinales del Mundial 2026.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
El festejo desde el cielo jujeño

El festejo desde el cielo jujeño

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Jujuy. Miles de hinchas salieron a las calles apenas terminó el partido ante Suiza y protagonizaron una celebración que quedará en el recuerdo y que fue registrada por el drone de TodoJujuy.com. Desde distintos puntos de la ciudad, familias, grupos de amigos y fanáticos confluyeron en los lugares tradicionales para compartir una noche cargada de emoción, banderas y cánticos. Pero esta vez hubo una perspectiva diferente que permitió dimensionar la magnitud del festejo.

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Los festejos de los jujeños con el dron de Todojujuy.com

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El drone de TodoJujuy.com mostró una celebración única desde el cielo

El dron de TodoJujuy.com sobrevoló la capital jujeña y captó imágenes impactantes del multitudinario festejo. Desde las alturas pudo observarse cómo las calles comenzaron a llenarse apenas el árbitro marcó el final del encuentro, luego de un partido que recién se definió en los minutos finales del tiempo suplementario.

Las imágenes aéreas reflejan una ciudad completamente movilizada por la pasión futbolera. Las caravanas de autos y camionetas avanzaban haciendo sonar sus bocinas, mientras cientos de personas caminaban con banderas argentinas sobre los hombros, entonando canciones de aliento para la Scaloneta.

El registro del drone permite apreciar una postal pocas veces vista: una marea celeste y blanca ocupando las principales arterias de la ciudad, con un clima de absoluta alegría y convivencia.

Un festejo que reunió a todos

Muchos hinchas llegaron directamente desde confiterías, bares y locales gastronómicos donde habían seguido el encuentro. Otros salieron desde sus hogares apenas terminó el partido. Sin importar la hora ni el frío de la noche jujeña, la pasión pudo más y miles de personas decidieron compartir el histórico momento.

Familias completas, niños, jóvenes y adultos mayores fueron parte de una celebración espontánea que volvió a demostrar la pasión que despierta la Selección argentina en Jujuy.

Una noche que quedará en la memoria

El triunfo frente a Suiza no solo significó el pasaje a las semifinales del Mundial 2026. También regaló una nueva noche inolvidable para los jujeños, que volvieron a convertir las calles en un escenario de unión, alegría y esperanza.

Gracias al trabajo del drone de TodoJujuy.com, esa celebración quedó registrada desde un ángulo privilegiado. Las imágenes aéreas permiten tomar verdadera dimensión de una fiesta popular que, vista desde el cielo, reflejó como pocas veces el sentimiento de toda una provincia acompañando a la Selección argentina en su sueño mundialista.

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