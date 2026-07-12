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12 de julio de 2026 - 01:31
Fútbol.

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026

La Selección está a solo dos partidos de conquistar el bicampeonato del mundo. Sin embargo, ningún campeón pudo defender el título desde Brasil en 1962.

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Después de vencer a Suiza y clasificarse a las semifinales del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni quedó a dos partidos de alcanzar una hazaña que parece reservada para muy pocos. Si vuelve a levantar la Copa del Mundo, Argentina será el primer campeón capaz de defender el título desde Brasil 1962. No se trata solo de ganar otro Mundial. Se trata de romper una de las rachas más largas y difíciles de la historia del fútbol.

Una marca que solo lograron dos selecciones

En casi un siglo de Copas del Mundo, únicamente Italia y Brasil consiguieron ser campeones en dos ediciones consecutivas. Italia abrió el camino al conquistar los Mundiales de 1934 y 1938, mientras que Brasil repitió la hazaña con los títulos de 1958 y 1962, impulsado por figuras legendarias como Pelé y Garrincha.

Italia fue campe&oacute;n en el Mundial 1934. Luego, cuatro a&ntilde;os m&aacute;s tarde en Francia, repetir&iacute;a la haza&ntilde;a.

Italia fue campeón en el Mundial 1934. Luego, cuatro años más tarde en Francia, repetiría la hazaña.

Desde entonces, todos los campeones que intentaron defender la corona se quedaron en el camino.

Ni las grandes potencias pudieron conseguirlo

A lo largo de las últimas seis décadas, varias selecciones estuvieron cerca de terminar con esa racha, pero ninguna pudo hacerlo.

Argentina fue una de ellas. Después de consagrarse en México 1986 con Diego Maradona como figura, alcanzó nuevamente la final en Italia 1990. Sin embargo, cayó por 1-0 frente a Alemania y el bicampeonato quedó a un paso.

Brasil también acarició la posibilidad tras ganar el Mundial de Estados Unidos 1994, aunque cuatro años más tarde perdió la final ante Francia.

El caso más reciente fue el de Francia. Campeón en Rusia 2018, llegó hasta la definición de Qatar 2022, donde fue derrotado por la Selección argentina en una de las finales más recordadas de la historia.

De la mano de un joven Pel&eacute;, Brasil fue campe&oacute;n en el Mundial de Suecia 1958. Luego repetir&iacute;a en Chile 1962 (AP)

De la mano de un joven Pelé, Brasil fue campeón en el Mundial de Suecia 1958. Luego repetiría en Chile 1962 (AP)

También hubo campeones que se despidieron muy temprano

La dificultad para defender el título queda reflejada en otro dato llamativo: varios campeones ni siquiera lograron superar la fase de grupos en el Mundial siguiente. Le ocurrió a Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018, cuatro potencias que pasaron de levantar la Copa del Mundo a quedar eliminadas en la primera ronda apenas cuatro años después.

Es una muestra de lo difícil que resulta mantenerse en la cima del fútbol mundial.

El sueño sigue intacto

Argentina ya evitó ese destino. En lugar de sufrir una eliminación temprana, volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo y mantiene intacta la ilusión de defender el título conseguido en Qatar. El próximo desafío será Inglaterra, rival al que enfrentará en las semifinales del Mundial 2026. Si consigue avanzar y luego ganar la final, la Selección no solo sumará una nueva estrella: también terminará con una racha que lleva más de seis décadas y escribirá una página inédita en la historia del fútbol mundial.

Después de 64 años, la posibilidad vuelve a estar al alcance de un campeón. Y esa oportunidad ahora tiene los colores celeste y blanco.

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