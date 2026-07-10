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10 de julio de 2026 - 16:23
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Bombazo en Suiza: su máxima figura se pierde el cruce con Argentina

Murat Yakin, entrenador de Suiza, brindó una conferencia de prensa en la previa del partido ante Argentina y confirmó que no podrá contar con Johan Manzambi, su gran figura.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Bombazo en Suiza: su máxima figura se pierde el cruce con Argentina. 

En la antesala del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, Murat Yakin elogió a la Selección argentina y confirmó que Johan Manzambi, una de las figuras del equipo, quedó descartado por lesión y no jugará ante la Albiceleste.

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Bombazo en Suiza: su máxima figura se pierde el cruce con Argentina

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, llenó de elogios a la Selección argentina en la previa del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026 y reconoció que su equipo deberá hacer "un partido perfecto" para avanzar.

Como si fuera poco, el DT confirmó una mala noticia: Johan Manzambi, una de las figuras del equipo, quedó descartado por lesión y no jugará ante la Albiceleste.

El técnico explicó la situación del juvenil: "No podrá jugar, lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible". El futbolista no volvió a entrenarse junto al resto del plantel desde que sufrió la molestia física.

Al ser consultado sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia la Scaloneta, Yakin fue tajante y descartó cualquier polémica. "Creo que, en general, se juegan partidos justos. Hoy en día todo se puede controlar con la tecnología y el VAR", afirmó.

Además, destacó las virtudes del seleccionado argentino: "Tiene un estilo de juego intenso, siempre demuestra su astucia y juega con mucha pasión. Si no te le plantas, es muy difícil ganarle".

Yakin también se refirió a la forma de intentar frenar a Lionel Messi y dejó en claro que la clave estará en el funcionamiento colectivo de su equipo. "Intentaremos hacerlo bien y actuar como un verdadero colectivo. Hay que mantener la presión alta frente a una Argentina que, como vigente campeona del mundo, también hará todo lo necesario para ganar", señaló.

Para cerrar, el entrenador suizo insistió en que la teoría deberá trasladarse al césped. "Podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo. Ya tenemos nuestras soluciones", concluyó.

Qué le pasó a la gran figura de Suiza

La ausencia de Manzambi supone una baja muy sensible para Suiza. El volante de 20 años llegaba en un gran momento y se había transformado en una de las principales figuras del equipo.

Con tres goles, es el máximo artillero del seleccionado helvético en el Mundial, además de liderar la tabla de asistencias con dos pases de gol.

El mediocampista padeció una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda durante una práctica antes del partido de octavos de final contra Colombia.

Inicialmente se creyó que se trataba de una simple contusión, pero la evolución de la dolencia confirmó un diagnóstico más complejo y lo marginó del choque frente a la Selección argentina.

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