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10 de julio de 2026 - 12:54
Deportes.

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: fecha, horarios y los detalles del GP de Bélgica

Luego de su destacada actuación en Silverstone, el argentino retomará la competencia en Spa-Francorchamps, donde buscará mantener su nivel.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto.

La Fórmula 1 tendrá un breve descanso durante este fin de semana y retomará su actividad con la llegada del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima jornada del campeonato 2026. La carrera se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en el histórico trazado de Spa-Francorchamps.

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El argentino Franco Colapinto afrontará la próxima competencia con un importante impulso anímico tras su destacada participación en Silverstone, donde logró avanzar desde el 19° lugar de largada hasta la novena posición final, protagonizando una recuperación de diez puestos durante la carrera.

Además, el corredor de Alpine consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y cerró una actuación alentadora antes del próximo desafío del calendario.

Fórmula 1: horarios del Gran Premio de Bélgica 2026 (hora argentina)

Viernes 17 de julio

  • Práctica Libre 1: 08:30.
  • Práctica Libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

  • Práctica Libre 3: 07:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00.

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