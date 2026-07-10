Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: fecha, horarios y los detalles del GP de Bélgica

La Fórmula 1 tendrá un breve descanso durante este fin de semana y retomará su actividad con la llegada del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima jornada del campeonato 2026. La carrera se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en el histórico trazado de Spa-Francorchamps.
Este escenario es considerado en el mundo del automovilismo como uno de los circuitos más reconocidos y prestigiosos del calendario internacional.
El argentino Franco Colapinto afrontará la próxima competencia con un importante impulso anímico tras su destacada participación en Silverstone, donde logró avanzar desde el 19° lugar de largada hasta la novena posición final, protagonizando una recuperación de diez puestos durante la carrera.
Además, el corredor de Alpine consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y cerró una actuación alentadora antes del próximo desafío del calendario.
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