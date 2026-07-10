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10 de julio de 2026 - 09:18
Deportes.

Los Pumas y Australia en Jujuy: cómo comprar las entradas, día y horario

Salieron a la venta las entradas para el partido de Los Pumas y Australia en Jujuy. Conocé todos los detalles.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Los Pumas en Jujuy

Salieron a la venta las entradas para el partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies de Australia el próximo 29 de agosto en la provincia de Jujuy.

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El partido entre Los Pumas y Australia que reunirá a dos de las principales selecciones del rugby mundial se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 16 horas.

Los Pumas vs Australia: venta de entradas

Ya se encuentran disponibles las entradas para el encuentro. Quienes deseen adquirirlas podrán ingresar a Ticketek -hacer click en este link-. Los precios de los tickets:

  • Popular Norte: $15.000
  • Preferencial $35.000
  • Platea Oeste Alta: $50.000
  • Platea Oeste Baja: $80.000

Detalles del cierre de temporada de Los Pumas con tres partidos

Los Pumas cierran la temporada en nuestro país con la visita de los bicampeones del mundo y una serie de dos encuentros ante los Wallabies.

El 8 de agosto, desde las 16:00 hs, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Sudáfrica en un único encuentro en el estadio de Vélez Sarsfield, donde además se conmemorará el 40° aniversario del primer partido que Los Pumas disputaron en dicho estadio.

A su vez, Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza (18:00 hs).

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