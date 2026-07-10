Los Pumas y Australia en Jujuy: cómo comprar las entradas, día y horario

Salieron a la venta las entradas para el partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies de Australia el próximo 29 de agosto en la provincia de Jujuy.
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Salieron a la venta las entradas para el partido de Los Pumas y Australia en Jujuy. Conocé todos los detalles.
Salieron a la venta las entradas para el partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies de Australia el próximo 29 de agosto en la provincia de Jujuy.
El partido entre Los Pumas y Australia que reunirá a dos de las principales selecciones del rugby mundial se disputará en el Estadio 23 de Agosto desde las 16 horas.
Ya se encuentran disponibles las entradas para el encuentro. Quienes deseen adquirirlas podrán ingresar a Ticketek -hacer click en este link-. Los precios de los tickets:
Los Pumas cierran la temporada en nuestro país con la visita de los bicampeones del mundo y una serie de dos encuentros ante los Wallabies.
El 8 de agosto, desde las 16:00 hs, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Sudáfrica en un único encuentro en el estadio de Vélez Sarsfield, donde además se conmemorará el 40° aniversario del primer partido que Los Pumas disputaron en dicho estadio.
A su vez, Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza (18:00 hs).
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