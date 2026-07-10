Fútbol femenino: cuatro categorías de Las Lobitas competirán en la Copa Salta La Linda

Más de 50 jugadoras de Las Lobitas viajaron rumbo a Salta para participar por primera vez de la Copa Salta La Liga , un torneo regional de fútbol femenino que reúne a equipos de diferentes provincias del norte argentino.

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La delegación jujeña competirá con cuatro categorías: Sub 10, Sub 13, Sub 15 y Sub 18 , en un certamen que se desarrollará en un predio de la Liga Salteña y que este año tendrá su duodécima edición.

Durante el viaje, la profesora Mariana Videla explicó que el equipo llegó a esta competencia luego de varios meses de organización y trabajo conjunto con las familias.

“Estamos con cuatro categorías y participarán más de 50 jugadoras en todo lo que es fútbol femenino, desde Sub 10, Sub 13, Sub 15 y Sub 18”, señaló.

También destacó el esfuerzo realizado para concretar la participación en el torneo.

“Es la primera vez y la verdad que nos sorprendió por la cantidad de chicas y también por el trabajo de los padres para poder ir” “Es la primera vez y la verdad que nos sorprendió por la cantidad de chicas y también por el trabajo de los padres para poder ir”

La delegación permanecerá en Salta hasta el domingo, día en el que se disputarán las finales.

Partidos ante equipos de distintas provincias

El campeonato contará con la presencia de clubes de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de otros equipos que llegarían desde Chaco.

“Hay muy buenos equipos. Vamos a tener partidos muy fuertes, pero creo que lo más importante es que se lleven este lindo recuerdo y esta linda experiencia”, expresó Mariana.

En la primera jornada, todas las categorías de Las Lobitas tendrán como rival a Central Norte, en uno de los cruces más esperados del torneo.

Una experiencia deportiva y personal

Para muchas de las jugadoras será su primera experiencia en una competencia fuera de la provincia. Por ese motivo, desde el cuerpo técnico remarcaron que el principal objetivo será disfrutar del viaje, compartir con sus compañeras y adquirir experiencia.

“Para muchas de las chicas son sus primeros días en un torneo así y ya están felices. La idea es disfrutar y pasarla lindo”, sostuvo.

Finalmente, Mariana agradeció a las familias y a todas las personas que colaboraron para que la delegación pudiera viajar.

“Venimos trabajando desde mayo para poder ir. Esperemos que la pasemos lindo y volvamos el lunes con alguna copa, alguna medalla o algún premio”, concluyó.