Humahuaca: trágico accidente sobre la Ruta 9 dejó dos motociclistas fallecidos

Corte total sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque-Humahuaca

Un grave siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en Humahuaca , sobre la Ruta Nacional 9 , a la altura de San Roque , donde un automóvil y dos motocicletas protagonizaron un violento choque que dejó como saldo dos motociclistas fallecidos .

Tras el hecho, la Policía de Jujuy dispuso un corte total momentáneo del tránsito mientras se desarrollan las tareas de peritaje y asistencia.

Según la información oficial, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años , sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y heridas cortantes en un antebrazo.

Fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital "Manuel Belgrano" , donde quedó a cargo del Dr. Villa.

Dos motociclistas murieron en el lugar

Los dos conductores de las motocicletas fueron asistidos por los equipos de emergencia, pero lamentablemente fallecieron en el lugar del accidente.

De acuerdo con los primeros datos, ambos integraban un grupo de motociclistas que circulaba por la zona. El resto de los acompañantes no pudo aportar mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro.

Bomberos y equipos de emergencia trabajan en la zona

En el operativo intervienen efectivos de la Policía de Jujuy, personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, Bomberos de Humahuaca y ambulancias del SAME, que brindaron asistencia a las personas involucradas.

Otras cuatro personas fueron asistidas

Las dos mujeres que viajaban en el automóvil, de 63 y 37 años, resultaron ilesas, aunque una de ellas sufrió una crisis de angustia. Ambas permanecieron en el lugar.

Asimismo, dos hombres que integraban el grupo de motociclistas fueron atendidos por el SAME: uno, de 58 años, sufrió una crisis de angustia y rechazó el traslado, mientras que otro, de 51 años, presentó un síncope y también permaneció en el lugar.

Ruta 9: Corte total y pedido de precaución

El tránsito permanece interrumpido de manera total en el sector mientras continúan las pericias y el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial hasta que se normalice la circulación.

El accidente ocurrió al sur de la ciudad

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad. Personal policial y de Seguridad Vial trabaja en el lugar regulando el tránsito mientras se desarrollan las tareas correspondientes.