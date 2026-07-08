Ciudad de Nieva: entró a robar mientras miraban el partido de la Selección

Un hombre ingresó a robar en una vivienda de Ciudad de Nieva mientras la familia y amigos se encontraban mirando el partido de la Selección Argentina ante Egipto en otro sector de la casa. El delincuente revolvió dos habitaciones y se llevó distintos objetos materiales.

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Cintia, propietaria de la vivienda , relató que fueron los ladridos de sus perras los que la alertaron sobre una situación extraña. “Estábamos viendo el partido y empezaron a ladrar las perras . Cuando voy a ver, me doy con toda la casa revuelta”, contó la mujer sobre el hecho de inseguridad.

Según explicó, la familia no escuchó el momento exacto en el que el delincuente ingresó a la propiedad. “Las perras empezaron a ladrar, pero más allá de eso no sentimos nada en el momento en que la persona entró . Entró por la puerta de entrada de la casa”, indicó.

Tras descubrir el desorden, revisó las cámaras de seguridad para determinar qué había sucedido y en qué momento había ingresado el ladrón. “ Empecé a ver las cámaras de los minutos en los que me doy cuenta de que había sido el robo . Salimos con mi pareja a recorrer el barrio y a buscar, a ver si lo encontrábamos”, explicó.

“Me dio vuelta mi habitación, la habitación de mi hija y se llevó un par de cosas”, precisó. La mujer describió lo ocurrido como una situación muy difícil. “Fue un momento muy incómodo. Era una persona joven, mayor de edad, de unos 30 años aproximadamente”, comentó.

Lo vieron cerca de la comisaría en Ciudad de Nieva

Durante la búsqueda, una de las vecinas logró observar al sospechoso en las inmediaciones de una comisaría. “Una de las chicas logra verlo cerca de la comisaría. En lo que damos la vuelta, lo perdemos y no lo vemos más”, señaló Cintia.

Recuperaron los objetos robados

Luego de revisar las grabaciones, Cintia compartió los videos en los grupos de vecinos para intentar identificar al sospechoso y alertar sobre lo sucedido. “En el momento en que me doy cuenta, subo los videos de las cámaras de casa a los grupos de vecinos. Ellos empezaron también a compartirlos”, explicó.

Robó en una casa en Ciudad de Nieva y fue detenido (Foto ilustrativa)

La difusión de las imágenes y la rápida intervención policial permitieron recuperar los elementos sustraídos. “Como se actuó rápido y la Policía también actuó muy rápido, logramos recuperar las cosas”, destacó.