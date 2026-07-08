Mundial 2026: Egipto denunció ante la FIFA al árbitro del partido contra Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes, luego de la derrota por 3-2 frente a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial . La federación considera que determinadas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del encuentro y en la posterior eliminación de Egipto.

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El reclamo fue encabezado por el presidente de la entidad, Hany Abo Rida, quien solicitó mediante un comunicado que el máximo organismo del fútbol mundial abra una investigación sobre la actuación de Letexier y del resto del equipo arbitral.

Además, la Asociación Egipcia pidió que el árbitro francés y sus asistentes no vuelvan a ser designados durante el resto de la competencia .

La presentación se concentra principalmente en dos situaciones ocurridas durante el partido. La primera fue la anulación de un gol egipcio cuando el marcador estaba 1-0.

La acción comenzó con un contraataque de Egipto que terminó en gol, pero el VAR convocó a Letexier para que revisara una infracción previa contra Lisandro Martínez. Después de observar la secuencia completa, el árbitro decidió invalidar el tanto.

Desde la delegación egipcia también cuestionaron una jugada ocurrida en el área argentina, en la acción previa al tercer gol del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según el reclamo, Mohamed Salah habría recibido una infracción similar a la sancionada anteriormente contra Martínez. La Federación Egipcia sostiene que esa situación no fue revisada de la misma manera por el VAR y considera que también debía cobrarse una falta.

El pedido presentado ante la FIFA

La Asociación Egipcia argumentó que ambas decisiones fueron determinantes para el resultado final del encuentro. Por ese motivo, solicitó que la FIFA analice el desempeño del árbitro y determine si existieron errores en la aplicación de los criterios durante el partido.

El reclamo formal se produjo después de las fuertes declaraciones realizadas por jugadores y miembros del cuerpo técnico egipcio tras la eliminación.

Las críticas de Mustafa Zico

Mustafa Zico, autor de uno de los goles de Egipto, cuestionó duramente el arbitraje una vez finalizado el encuentro.

“Es injusto, es evidente, es claro. El árbitro echó por tierra el esfuerzo de todo un país. Fue el culpable de la derrota. El campeonato está dirigido”, expresó el futbolista.

Zico también felicitó irónicamente a la Selección Argentina y sostuvo que el equipo de Scaloni terminaría ganando el Mundial.

“Las decisiones del árbitro fueron en nuestra contra. Quiero felicitar a Argentina, ya que van a ganar el Mundial”, manifestó.

Hossam Hassan habló de factores internos y externos

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, también expresó su disconformidad durante la conferencia de prensa posterior al partido.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro”, afirmó.

El director técnico aseguró que su delegación ya había manifestado objeciones sobre la designación de Letexier y consideró que existió presión sobre el árbitro.

“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, señaló.

Hassan fue todavía más contundente al sostener que el resultado estuvo “arreglado” y relacionó las supuestas presiones con el impacto comercial que habría generado una eliminación de Lionel Messi.

Las acusaciones formuladas por el entrenador y los futbolistas representan la posición de la delegación egipcia. Ahora, la Federación de Egipto espera una respuesta de la FIFA sobre el pedido de investigación presentado contra François Letexier y su equipo arbitral.