Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: día, horario y rival en los cuartos de final del Mundial 2026

Selección Argentina.

La Selección Argentina dejó atrás una noche inolvidable al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ya sabe cuándo volverá a salir a la cancha. El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su camino en busca del bicampeonato y ahora se prepara para una nueva instancia decisiva.

Cuándo juega Argentina por los cuartos de final La Albiceleste volverá a jugar el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el estadio de Kansas City. Su rival será el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, encuentro que se disputa este martes y definirá al próximo adversario del conjunto nacional.

Con Lionel Messi como capitán y tras una remontada histórica frente a Egipto, Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial.

El camino de Argentina en el Mundial 2026 Hasta el momento, la Selección ganó todos sus partidos en el torneo:

Fase de grupos Argentina 3-0 Argelia

Argentina 2-0 Austria

Argentina 3-1 Jordania Fase eliminatoria Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde

Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 El posible calendario hasta la final Si Argentina continúa avanzando en el Mundial 2026, este será su calendario: Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22, ante Suiza o Colombia, en Kansas City.

sábado 11 de julio, a las 22, ante Suiza o Colombia, en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey. Argentina - Egipto

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