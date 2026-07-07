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7 de julio de 2026 - 16:00
Fútbol.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: día, horario y rival en los cuartos de final del Mundial 2026

Tras eliminar a Egipto, la Selección Argentina ya conoce cuándo volverá a jugar por los cuartos de final del Mundial.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Selección Argentina.

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Cuándo juega Argentina por los cuartos de final

La Albiceleste volverá a jugar el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el estadio de Kansas City. Su rival será el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, encuentro que se disputa este martes y definirá al próximo adversario del conjunto nacional.

Con Lionel Messi como capitán y tras una remontada histórica frente a Egipto, Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Hasta el momento, la Selección ganó todos sus partidos en el torneo:

Fase de grupos

  • Argentina 3-0 Argelia
  • Argentina 2-0 Austria
  • Argentina 3-1 Jordania

Fase eliminatoria

  • Dieciseisavos de final: Argentina 3-2 Cabo Verde
  • Octavos de final: Argentina 3-2 Egipto
Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

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El posible calendario hasta la final

Si Argentina continúa avanzando en el Mundial 2026, este será su calendario:

  • Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22, ante Suiza o Colombia, en Kansas City.
  • Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.
  • Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.
Argentina - Egipto

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