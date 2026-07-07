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7 de julio de 2026 - 16:39
Redes

¡No apto para cardíacos! Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto

La Selección Argentina remontó un 3-2 ante Egipto y consiguió el pase a los cuartos de final. En las redes sociales, el alivio se transformó rápidamente en una catarata de memes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto.&nbsp;

Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 

El partido de la Selección Argentina también se vivió con intensidad en las redes sociales. La preocupación por el gol de Egipto y el penal fallado por Lionel Messi dio paso a una catarata de memes después de una remontada inolvidable que terminó con victoria por 3-2.

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La Selección Argentina sufrió más de la cuenta y estuvo a minutos de despedirse del Mundial. Pero sacó a relucir su carácter, dio vuelta un 2-0 adverso y, gracias a un agónico gol de cabeza de Enzo Fernández, venció 3-2 a Egipto para avanzar a los cuartos de final, donde espera por Colombia o Suiza.

La remontada cambió el clima en las redes sociales. Las publicaciones que hablaban de un papelón y una eliminación inminente fueron reemplazadas por memes sobre la resurrección de la Scaloneta, milagros futboleros y bromas para quienes habían festejado antes de tiempo.

Las redes también cambiaron de opinión sobre Lionel Messi. De las críticas por el penal errado pasaron a los elogios y los memes que lo volvieron a ubicar como el líder de una remontada inolvidable.

Incluso antes de que comenzara el partido, el humor ya se había instalado en las redes sociales. Hubo memes sobre las plagas de Egipto, guiños a la Momia de Titanes en el Ring, cábalas infaltables y chistes por la elección del árbitro francés François Letexier.

Los usuarios apuntaron buena parte de sus bromas al arquero egipcio, Mostafa Shobeir Oufa, tras detenerle un penal a Lionel Messi. Pero también celebraron la salvada de Leandro Paredes sobre la línea cuando el encuentro estaba 2-2 y el tanto de Messi que impulsó la reacción de la Selección.

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