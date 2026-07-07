Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

Un dramático episodio conmocionó al barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy . Un hombre de 54 años murió el viernes por un paro cardiorrespiratorio y sus dos hermanos, ambos mayores de 50 años y con discapacidad intelectual, permanecieron durante tres días conviviendo con el cuerpo dentro de la vivienda donde residían.

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La situación salió a la luz gracias a una denuncia realizada por vecinos en redes sociales, quienes alertaron sobre la vulnerabilidad en la que se encontraban los hermanos y reclamaron la intervención de las autoridades para retirar el cadáver.

Finalmente, tras la difusión del caso, el Ministerio Público de la Acusación autorizó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Alto Comedero .

De acuerdo con fuentes policiales, el fallecimiento ocurrió el viernes y se activaron los protocolos previstos para estos casos. El médico determinó que la muerte se produjo por causas naturales, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Tras informar las actuaciones a la Fiscalía de turno, el personal se retiró del domicilio.

Sin embargo, los dos hermanos del fallecido, que presentan discapacidad intelectual y viven en una situación de extrema vulnerabilidad, no contaban con familiares que pudieran orientarlos ni con cobertura social o un servicio de sepelio.

Según relataron vecinos, los hombres permanecieron durante tres días dentro de la vivienda junto al cuerpo, sin saber cómo actuar.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.

"Tenían miedo de entrar a la casa"

La situación fue advertida por personas del barrio que notaron el comportamiento de los dos hermanos. "Cuando les preguntamos qué pasaba, nos dijeron que tenían miedo de entrar a la casa porque el cuerpo seguía ahí", relataron vecinos que participaron de la asistencia.

Indicaron además que el cadáver ya presentaba rigidez y signos de descomposición.

La intervención

Tras la repercusión que tomó el caso en redes sociales, el Ministerio Público de la Acusación autorizó el retiro del cuerpo. El operativo estuvo a cargo de Bomberos, que trasladó los restos hasta la Morgue Judicial de Alto Comedero mientras se gestionaba un ataúd y un lugar en un cementerio público para la inhumación.

Horas después, una de las vecinas que impulsó la campaña agradeció el acompañamiento recibido. "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que compartieron la publicación, a quienes se acercaron a brindar información y, especialmente, a todos los que colaboraron de una u otra manera", escribió.

Además, confirmó que la situación pudo resolverse. "Gracias a Dios pudimos solucionar esta difícil situación y despedirlo como se merecía, acompañado por sus amigos y vecinos del barrio", expresó.