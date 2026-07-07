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7 de julio de 2026 - 08:10
Policiales.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cuerpo

El fallecimiento ocurrió por causas naturales. Vecinos denunciaron la situación en redes sociales y, tras la intervención del MPA, retiraron el cadáver.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.

Un dramático episodio conmocionó al barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Un hombre de 54 años murió el viernes por un paro cardiorrespiratorio y sus dos hermanos, ambos mayores de 50 años y con discapacidad intelectual, permanecieron durante tres días conviviendo con el cuerpo dentro de la vivienda donde residían.

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La situación salió a la luz gracias a una denuncia realizada por vecinos en redes sociales, quienes alertaron sobre la vulnerabilidad en la que se encontraban los hermanos y reclamaron la intervención de las autoridades para retirar el cadáver.

El cuerpo permaneció tres días dentro de la casa

De acuerdo con fuentes policiales, el fallecimiento ocurrió el viernes y se activaron los protocolos previstos para estos casos. El médico determinó que la muerte se produjo por causas naturales, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Tras informar las actuaciones a la Fiscalía de turno, el personal se retiró del domicilio.

Sin embargo, los dos hermanos del fallecido, que presentan discapacidad intelectual y viven en una situación de extrema vulnerabilidad, no contaban con familiares que pudieran orientarlos ni con cobertura social o un servicio de sepelio.

Según relataron vecinos, los hombres permanecieron durante tres días dentro de la vivienda junto al cuerpo, sin saber cómo actuar.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.

Jujuy: murió un hombre y sus hermanos pasaron tres días junto al cadáver.

"Tenían miedo de entrar a la casa"

La situación fue advertida por personas del barrio que notaron el comportamiento de los dos hermanos. "Cuando les preguntamos qué pasaba, nos dijeron que tenían miedo de entrar a la casa porque el cuerpo seguía ahí", relataron vecinos que participaron de la asistencia.

Indicaron además que el cadáver ya presentaba rigidez y signos de descomposición.

La intervención

Tras la repercusión que tomó el caso en redes sociales, el Ministerio Público de la Acusación autorizó el retiro del cuerpo. El operativo estuvo a cargo de Bomberos, que trasladó los restos hasta la Morgue Judicial de Alto Comedero mientras se gestionaba un ataúd y un lugar en un cementerio público para la inhumación.

Horas después, una de las vecinas que impulsó la campaña agradeció el acompañamiento recibido. "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que compartieron la publicación, a quienes se acercaron a brindar información y, especialmente, a todos los que colaboraron de una u otra manera", escribió.

Además, confirmó que la situación pudo resolverse. "Gracias a Dios pudimos solucionar esta difícil situación y despedirlo como se merecía, acompañado por sus amigos y vecinos del barrio", expresó.

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