Rutas de Jujuy: menos hechos viales que en 2025 pero las muertes no bajan

Jujuy contabilizó 1.908 hechos viales durante el primer semestre de 2026. Hubo menos víctimas, pero creció la gravedad de los casos.

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Jujuy registró menos hechos viales durante el primer semestre de 2026 que en el mismo período de 2025 , pero esa reducción no se trasladó a la cantidad de víctimas fatales. Entre enero y junio de ambos años murieron 48 personas, mientras que aumentaron los hechos con fallecidos y se duplicó el número de heridos graves.

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Los datos muestran un escenario con dos caras. Por un lado, el total de hechos viales descendió de 2.247 en 2025 a 1.908 en 2026. La diferencia fue de 339 episodios, equivalente a una reducción del 15,1%.

Sin embargo, los indicadores vinculados con las consecuencias más graves no siguieron la misma tendencia. Los hechos con personas fallecidas pasaron de 40 a 45, mientras que la cantidad total de muertes permaneció sin cambios.

Entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 2.247 hechos viales. De ese total, 1.135 tuvieron personas lesionadas, 1.072 provocaron únicamente daños materiales y 40 incluyeron víctimas fatales.

En el mismo período de 2026 se registraron 1.908 episodios: 893 con lesionados, 970 con daños materiales y 45 con fallecidos.

La mayor reducción se produjo en los hechos con personas heridas, que pasaron de 1.135 a 893. Esto representa 242 casos menos y una baja del 21,3%.

Los hechos que dejaron solamente daños materiales también descendieron, aunque de manera más moderada. Bajaron de 1.072 a 970, una diferencia de 102 episodios y una reducción aproximada del 9,5%.

Entre enero y junio de 2025 : 2.247 hechos viales

1.135 tuvieron personas lesionadas

1.072 provocaron únicamente daños materiales

40 incluyeron víctimas fatales.

Entre enero y junio de 2026:1.908 episodios

893 con lesionados,

970 con daños materiales

45 con fallecidos.

Jujuy contabilizó 1.908 hechos viales durante el primer semestre de 2026. Hubo menos víctimas, pero creció la gravedad de los casos.

Aumentaron los hechos con fallecidos

Mientras bajó el número general de siniestros, los hechos con víctimas fatales crecieron de 40 durante el primer semestre de 2025 a 45 en igual período de 2026.

La suba fue de cinco casos, equivalente a un incremento del 12,5%. Esto significa que los hechos con fallecidos representaron una proporción mayor dentro del total. En 2025 concentraron aproximadamente el 1,8% de los episodios, mientras que en 2026 esa participación ascendió al 2,4%.

El dato central es que hubo menos hechos viales, pero una mayor proporción tuvo consecuencias fatales. El dato central es que hubo menos hechos viales, pero una mayor proporción tuvo consecuencias fatales.

La cantidad de muertes se mantuvo en 48

Durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 48 víctimas fatales. La misma cantidad se contabilizó entre enero y junio de 2026.

Por lo tanto, pese a que el número de hechos viales bajó un 15,1%, las muertes no disminuyeron. La relación entre fallecidos y cantidad total de hechos también empeoró. En 2025 se registraron alrededor de 2,1 víctimas fatales cada 100 hechos viales. En 2026, esa proporción subió a aproximadamente 2,5 cada 100.

Esto no significa necesariamente que todos los hechos hayan sido más graves, pero sí muestra que la reducción general no alcanzó para disminuir el número de vidas perdidas.

Los heridos graves más que se duplicaron

El otro dato que genera preocupación es el fuerte incremento de las personas que sufrieron lesiones graves.

Durante el primer semestre de 2025 hubo 42 heridos graves. En el mismo período de 2026 fueron 87.

La diferencia fue de 45 personas y representa un crecimiento del 107,1%. En otras palabras, la cantidad de heridos graves fue más del doble.

En paralelo, los heridos leves descendieron de 1.474 a 1.068. Esto implica 406 personas menos y una reducción del 27,5%.

El contraste es marcado: hubo una baja importante en las lesiones leves, pero un crecimiento pronunciado de los cuadros graves.

También bajó el número total de víctimas

La cantidad total de víctimas pasó de 1.564 en el primer semestre de 2025 a 1.203 durante los primeros seis meses de 2026.

Se registraron 361 víctimas menos, una reducción del 23,1%.

Este descenso se explica principalmente por la caída de los heridos leves. Sin embargo, al observar las categorías por separado, aparece una situación más compleja: las lesiones graves aumentaron y las muertes se mantuvieron en el mismo nivel.

En 2025, los heridos graves representaban alrededor del 2,7% del total de víctimas. En 2026 pasaron a representar aproximadamente el 7,2%.

Menos casos, pero consecuencias más severas

El balance del primer semestre de 2026 muestra una reducción clara en la cantidad general de hechos viales y de personas afectadas. También hubo menos episodios con lesionados y menos heridos leves.

Sin embargo, esa mejora cuantitativa convive con indicadores que requieren atención: hubo más hechos con fallecidos, la cantidad de víctimas fatales no disminuyó y los heridos graves se duplicaron.

Los datos permiten concluir que Jujuy tuvo menos hechos viales durante los primeros seis meses del año, pero no consiguió reducir sus consecuencias más extremas.

Comparación entre 2025 y 2026

Total de hechos: bajó de 2.247 a 1.908, un 15,1%.

bajó de 2.247 a 1.908, un 15,1%. Hechos con lesionados: bajaron de 1.135 a 893, un 21,3%.

bajaron de 1.135 a 893, un 21,3%. Daños materiales: bajaron de 1.072 a 970, un 9,5%.

bajaron de 1.072 a 970, un 9,5%. Hechos con fallecidos: subieron de 40 a 45, un 12,5%.

subieron de 40 a 45, un 12,5%. Heridos leves: bajaron de 1.474 a 1.068, un 27,5%.

bajaron de 1.474 a 1.068, un 27,5%. Heridos graves: subieron de 42 a 87, un 107,1%.

subieron de 42 a 87, un 107,1%. Víctimas fatales: se mantuvieron en 48.

se mantuvieron en 48. Total de víctimas: bajó de 1.564 a 1.203, un 23,1%.

Siniestralidad 2025 en Jujuy

Jujuy registró 98 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025, según el informe preliminar elaborado por la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. El dato ubicó a la provincia con una tasa de 12,2 muertes cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional, que fue de 8,8.

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