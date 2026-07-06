Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

La circulación presenta complicaciones este jueves en el acceso sur de San Salvador de Jujuy debido a dos incidentes registrados en distintos puntos de la zona.
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Un camión quedó varado en el derivador de avenida Savio y un siniestro vial redujo la circulación sobre la Ruta Nacional 9, en San Salvador de Jujuy.
La circulación presenta complicaciones este jueves en el acceso sur de San Salvador de Jujuy debido a dos incidentes registrados en distintos puntos de la zona.
Por un lado, un camión quedó varado en el derivador de avenida Savio, mientras que sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal, se produjo un siniestro vial que obligó a reducir la circulación.
Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitaron a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal que trabaja en ambos sectores.
El primer inconveniente se registra en el derivador de avenida Savio, en sentido sur-norte.
Debido a un camión que quedó varado sobre la calzada, las autoridades dispusieron un corte total momentáneo mientras se realizan las tareas para retirar el vehículo y garantizar la seguridad en la zona.
Personal de Seguridad Vial lleva adelante la regulación del tránsito y recomienda circular con velocidad reducida y mantener la distancia de frenado.
El segundo incidente ocurre sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, también en sentido sur-norte.
En ese sector se produjo un siniestro vial, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por media calzada.
Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes.
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