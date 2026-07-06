Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

La circulación presenta complicaciones este jueves en el acceso sur de San Salvador de Jujuy debido a dos incidentes registrados en distintos puntos de la zona.

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Por un lado, un camión quedó varado en el derivador de avenida Savio, mientras que sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal, se produjo un siniestro vial que obligó a reducir la circulación.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitaron a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal que trabaja en ambos sectores.

El primer inconveniente se registra en el derivador de avenida Savio, en sentido sur-norte.

Debido a un camión que quedó varado sobre la calzada, las autoridades dispusieron un corte total momentáneo mientras se realizan las tareas para retirar el vehículo y garantizar la seguridad en la zona.

Personal de Seguridad Vial lleva adelante la regulación del tránsito y recomienda circular con velocidad reducida y mantener la distancia de frenado.

Precaución sobre la Ruta Nacional 9

El segundo incidente ocurre sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, también en sentido sur-norte.

En ese sector se produjo un siniestro vial, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por media calzada.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes.