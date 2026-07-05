Abren las inscripciones para las Colonias de Invierno en Alto Comedero

La propuesta de invierno está destinada a niños y niñas de 6 a 13 años e incluirá arte, cine, juegos, teatro y una búsqueda del tesoro.

Las inscripciones para las Colonias Invernales del NIDO Parque General Belgrano comenzarán este lunes 6 de julio y estarán destinadas a niños y niñas de entre 6 y 13 años. Las actividades se desarrollarán del 20 al 24 de julio en Alto Comedero, durante el receso escolar de invierno.

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La propuesta fue organizada por el equipo del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro, juego, creatividad y expresión emocional para las infancias.

El programa incluirá talleres creativos, proyección de películas, juegos deportivos tradicionales, teatro, actividades lúdicas y una búsqueda del tesoro . También se trabajará con materiales reciclados y se promoverán propuestas vinculadas con la imaginación y el encuentro comunitario.

Entre las iniciativas anunciadas aparece “ La Casita del Ratón Pérez”, un espacio en el que los niños podrán participar mediante cartas, dibujos y “dientitos simbólicos”. Posteriormente, recibirán respuestas con mensajes positivos.

La colonia se desarrollará en el edificio del NIDO, ubicado en calle 250 de las Viviendas ADEP, y en el predio del Parque General Belgrano de Alto Comedero.

La propuesta de invierno está destinada a niños y niñas de 6 a 13 años e incluirá arte, cine, juegos, teatro y una búsqueda del tesoro.

Cronograma de las Colonias Invernales

El cronograma comenzará el lunes 20 de julio, de 15 a 17.30, con un taller de Arte Creativo.

El martes 21, de 9 a 11.30, habrá una proyección de películas y juegos deportivos tradicionales. El miércoles 22, de 15 a 17.30, se realizará un taller lúdico junto a la docente de nivel primario Norma Sumbaino y la profesora Emilia Iturria.

El jueves 23, de 17 a 19, se presentará la obra de teatro “Recreo Largo”. Finalmente, el viernes 24, de 16 a 19, se realizará una búsqueda del tesoro y una fogata con actores, relatos de fantasía y narraciones vinculadas con la valentía.

Un espacio para disfrutar el receso

Desde la organización señalaron que la colonia busca fortalecer la participación, la ilusión y la expresión emocional de los niños. La propuesta también pretende generar un ámbito protector en el que puedan sentirse escuchados, valorados y acompañados.

Las actividades se extenderán durante cinco días y estarán abiertas a las familias y a la comunidad vinculada con el espacio municipal.