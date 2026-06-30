Qué hacer en Jujuy en invierno: termas y paisajes en una escapada de dos días

Las vacaciones de invierno son una de las mejores épocas para recorrer Jujuy. Las bajas temperaturas, los paisajes teñidos de tonos ocres y los cielos completamente despejados convierten a la provincia en uno de los destinos más elegidos del norte argentino.

INPRES. Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Para quienes buscan una escapada corta, existe un recorrido ideal que combina descanso, naturaleza y algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia: Termas de Reyes y la Quebrada de Humahuaca . En apenas dos días es posible disfrutar de aguas termales, pueblos históricos, gastronomía regional y escenarios únicos.

Ubicadas a unos 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy, las Termas de Reyes se encuentran en medio de un valle rodeado de montañas y vegetación. Las aguas termales, que emergen naturalmente a altas temperaturas, son uno de los principales atractivos del lugar y cada invierno reciben visitantes de distintos puntos del país.

El entorno invita al descanso y al contacto con la naturaleza. El río Reyes, los senderos cercanos y las vistas de las montañas convierten a esta zona en uno de los lugares más elegidos para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano.

Durante el invierno, las temperaturas suelen ser bajas durante la mañana y la noche, mientras que las tardes presentan jornadas soleadas ideales para realizar caminatas o disfrutar de los espacios al aire libre.

Termas de Reyes Termas de Reyes.

Cómo llegar a Termas de Reyes desde San Salvador de Jujuy

Las Termas de Reyes se encuentran a unos 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy y el recorrido puede realizarse en aproximadamente 30 minutos en auto. Para llegar desde San Salvador de Jujuy, es necesario tomar la Ruta Provincial 4 en dirección a Yala y continuar por el camino de montaña que atraviesa los paisajes de las Yungas jujeñas. El trayecto es uno de los grandes atractivos de la excursión, ya que permite observar la transición entre la ciudad y el entorno natural de cerros, vegetación y cursos de agua.

La ruta presenta numerosas curvas y sectores de ascenso, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente durante las primeras horas de la mañana o en jornadas con neblina.

image

Quienes no dispongan de vehículo particular también pueden llegar en transporte público. El servicio de la línea 38 conecta San Salvador de Jujuy con Termas de Reyes durante los sábados y domingos, ofreciendo una alternativa económica para quienes desean realizar la excursión durante el fin de semana.

Las unidades parten desde la calle Leandro Alem en San Salvador de Jujuy. Cabe mencionar que el viaje se abona exclusivamente con tarjeta SUBE. Esta opción resulta especialmente elegida por turistas y residentes que buscan disfrutar de las aguas termales y los paisajes de la zona sin necesidad de utilizar un automóvil particular.

Un recorrido por la Quebrada de Humahuaca

Luego de la visita a Termas de Reyes, el viaje puede continuar hacia la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El recorrido por la Ruta Nacional 9 permite atravesar distintos paisajes y pueblos históricos que forman parte de uno de los circuitos turísticos más importantes del país.

Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores

A poco más de una hora de la capital jujeña aparece Purmamarca, uno de los destinos más visitados durante el invierno.

El Cerro de los Siete Colores, las calles de tierra, la feria de artesanos y la gastronomía regional convierten al pueblo en una parada obligatoria para turistas nacionales y extranjeros.

Además, desde allí se puede recorrer el Paseo de los Colorados, un circuito corto ideal para realizar caminatas y obtener algunas de las mejores fotografías del viaje.

Purmamarca. Purmamarca.

Tilcara y su riqueza cultural

Otro de los puntos destacados es Tilcara, localidad que combina historia, cultura y gastronomía. El Pucará de Tilcara, los museos, las peñas folclóricas y la oferta gastronómica la convierten en uno de los centros turísticos más importantes de la Quebrada.

Durante las vacaciones de invierno suelen realizarse actividades culturales, ferias y espectáculos que atraen a miles de visitantes.

Tilcara, una gran opción en el corazón del norte.

Humahuaca y el corazón de la Quebrada

La ciudad de Humahuaca representa uno de los puntos más emblemáticos del recorrido. Su casco histórico, la plaza principal, la iglesia y el tradicional monumento a los Héroes de la Independencia forman parte de los principales atractivos.

Además, la ciudad funciona como punto de partida para otras excursiones de altura y para conocer distintos paisajes de la Puna jujeña.

Humahuaca. Humahuaca.

Qué ropa llevar durante el invierno

El invierno jujeño se caracteriza por las grandes amplitudes térmicas. Las mañanas y las noches pueden registrar temperaturas cercanas a los 0 grados en algunos sectores de la Quebrada, mientras que durante la tarde el clima suele ser agradable.

Quienes realicen este recorrido deben llevar ropa de abrigo, campera rompeviento y calzado cómodo para las caminatas. Además, se recomienda utilizar protector solar, anteojos de sol y mantenerse hidratados durante las excursiones, ya que la radiación solar y la altura suelen sentirse incluso en los días más fríos.