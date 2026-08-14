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14 de agosto de 2026 - 14:49
Feria del Libro.

Tiene 14 años, va al secundario en Jujuy y ya publicó tres libros

Comenzó a escribir durante la pandemia y ya publicó tres libros. Ahora, Miqueas trabaja en un proyecto completamente diferente.

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El joven autor explicó que en esta entrega él y su mejor amigo se transforman inesperadamente en animales y deben enfrentarse a diferentes enemigos.

Yo me transformo en un ratón”, contó al explicar uno de los puntos centrales de la historia, donde también aparecen villanos, criaturas y hasta extraterrestres.

Una historia sobre cambios y aprender de los errores

Además de las aventuras, Miqueas buscó incorporar un mensaje relacionado con la transformación personal.

“Intento transmitir más que nada el cambio, el tener que cambiar” “Intento transmitir más que nada el cambio, el tener que cambiar”

El protagonista atraviesa diferentes situaciones en las que también comete equivocaciones, algo que el autor utiliza para plantear la necesidad de reconocer los propios errores y seguir adelante.

También es para que el lector sienta que tiene que aceptar errores, porque el protagonista también comete errores”, señaló.

La historia está compuesta por distintas pequeñas tramas que progresivamente desembocan en un objetivo principal: salvar a la familia del protagonista.

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Empezó a escribir durante la pandemia

Miqueas recordó que sus primeros pasos en la escritura comenzaron cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, durante la pandemia.

El origen fue particular: quería mejorar su letra. “Cuando comencé a escribir, empecé para mejorar mi caligrafía, porque escribía horrible”, relató.

Con el tiempo, aquella práctica terminó transformándose en historias. Su primer libro fue publicado en 2021 y el segundo llegó un año después, en 2022.

Su familia ocupa un lugar importante dentro de ese proceso creativo. Miqueas destacó especialmente el acompañamiento de su mamá.

“Mi mamá siempre me dice ‘escribí un poco, escribí un poco’, y eso me incentiva a seguir escribiendo y no dejarlo” “Mi mamá siempre me dice ‘escribí un poco, escribí un poco’, y eso me incentiva a seguir escribiendo y no dejarlo”

Ya trabaja en una nueva historia

La presentación de su tercer trabajo no significa una pausa. Miqueas confirmó que ya comenzó a desarrollar otro proyecto literario.

Esta vez decidió alejarse de las historias protagonizadas por animales y probar un formato diferente.

“Es totalmente diferente a lo que vengo escribiendo. No va a ser de animales” “Es totalmente diferente a lo que vengo escribiendo. No va a ser de animales”

La nueva propuesta estará compuesta por pequeños cuentos reunidos dentro de un mismo libro, abriendo así una nueva etapa en su camino como escritor.

Lo más importante

  • Miqueas Cari Vilte presentó su tercer libro en la Feria del Libro.
  • La obra se llama “Los nuevos animales, el ciclo del roedor”.
  • Comenzó a escribir durante la pandemia, cuando tenía alrededor de 8 o 9 años.
  • Publicó su primer trabajo en 2021 y el segundo en 2022.
  • Ya está trabajando en un nuevo proyecto con cuentos y una temática diferente.

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