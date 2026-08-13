Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente

Un incendio registrado en una vivienda del barrio Malvinas , en San Salvador de Jujuy, movilizó a efectivos policiales, Bomberos y personal del SAME este jueves. El operativo permitió asistir a un adulto mayor de 78 años y a un adolescente de 15 , quienes se encontraban dentro del inmueble y lograron salir sin lesiones de gravedad.

Jujuy. Incendio de un microbasural en Cerro Las Rosas: el humo llegó hasta ruta 9

El hecho ocurrió mientras integrantes del Grupo Especial Motorizado realizaban recorridos preventivos por calle Burela. En ese momento, transeúntes alertaron a los efectivos sobre un foco ígneo que se desarrollaba en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia del incendio y dio intervención a los equipos de emergencia.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar y llevó adelante la evacuación del inmueble, además de las tareas necesarias para controlar y extinguir completamente el fuego .

En paralelo, profesionales del SAME brindaron asistencia a los moradores de la vivienda: un hombre de 78 años y un adolescente de 15.

Según la información oficial, ambos se encuentran fuera de peligro, por lo que el episodio no dejó personas con lesiones de gravedad.

El incendio se habría originado por un accidente doméstico

Una vez controlada la situación, se realizaron las pericias y entrevistas correspondientes para determinar cómo se había iniciado el fuego.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el foco ígneo se habría producido a raíz de un accidente doméstico.

El incendio provocó únicamente pérdidas materiales, mientras que la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió resguardar a las dos personas que se encontraban en la vivienda.