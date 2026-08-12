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12 de agosto de 2026 - 16:16
Jujuy.

Jujuy ya registra 105 incendios en la temporada

Tras los inconvenientes en Cerro las Rosas, desde Incendios en Vegetación alertaron sobre la proliferación de microbasurales y la falta de conciencia en la población.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Incendio en un basural del Barrio Las Rosas&nbsp;

Incendio en un basural del Barrio Las Rosas 

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Jujuy acumula 105 incendios durante la temporada

Consultado sobre la cantidad de intervenciones registradas hasta el momento, Torrico confirmó el número y aclaró que también existieron episodios antes del período considerado oficialmente como temporada de incendios.

“Llevamos 105 incendios hasta ahora en lo que hace a la temporada. Y previo a la temporada también hubo incendios” “Llevamos 105 incendios hasta ahora en lo que hace a la temporada. Y previo a la temporada también hubo incendios”

Dentro de ese escenario, el funcionario marcó especialmente el crecimiento de los incendios originados en lugares donde se acumulan residuos.

Se han incrementado los incendios de basurales, de microbasurales”, sostuvo, y vinculó directamente esta situación con el comportamiento de quienes arrojan desechos en espacios no habilitados.

Eso denota que la gente está colaborando para que existan esos microbasurales. Es llamar a la conciencia para que no tiren basura”, remarcó.

“Se han incrementado los incendios de basurales, de microbasurales” “Se han incrementado los incendios de basurales, de microbasurales”

“Tenemos un problema en toda la provincia”

Torrico explicó que los microbasurales no se concentran en un único sector, sino que aparecen principalmente en márgenes de rutas, terrenos baldíos y espacios verdes ubicados cerca de las ciudades.

Tenemos un problema en toda la provincia. El problema de los microbasurales que la gente va tirando en todos los márgenes de las rutas”, advirtió.

Según describió, el inconveniente persiste incluso en sectores donde organismos provinciales y municipios realizan tareas de limpieza.

Los municipios hacen la limpieza, Vialidad de la Provincia hace la limpieza y al otro día ya están tirando basura de nuevo. Es un problema cultural, diría yo”, afirmó.

El director señaló que desde el Ministerio de Ambiente se trabaja junto a los distintos municipios para intervenir en estos espacios, aunque insistió en que la prevención requiere un cambio en la conducta de la población.

Jujuy ya registra 105 incendios en la temporada

Jujuy ya registra 105 incendios en la temporada

El humo de los basurales también es contaminante

El incendio registrado en Cerro las Rosas mostró otra de las consecuencias de estos focos: la gran cantidad de humo que puede desplazarse hacia sectores poblados y corredores viales.

Torrico fue contundente sobre este punto al advertir que “el humo que sale es contaminante”, por lo que la problemática no se limita únicamente al fuego o a la acumulación de residuos.

La situación vuelve a poner el foco en la necesidad de evitar la formación de microbasurales y reducir las condiciones que favorecen incendios capaces de afectar zonas urbanas y rutas.

Lo más importante

  • Jujuy registra 105 incendios en lo que va de la temporada.
  • Torrico advirtió que aumentaron los incendios en basurales y microbasurales.
  • Los residuos se acumulan principalmente en márgenes de rutas, baldíos y zonas cercanas a ciudades.
  • Es un problema cultural”, afirmó el director de Incendios en Vegetación.
  • El funcionario alertó que el humo generado por estos focos es contaminante.

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