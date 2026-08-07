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7 de agosto de 2026 - 17:01
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Incendio en un departamento vecino al de Cristina Kirchner: evacúan el edificio

El incendio comenzó en el tercer piso del edificio y los bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas. También interviene personal del SAME.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio en un departamento vecino a la vivienda de Cristina Kirchner: evacúan a los vecinos.&nbsp;

Incendio en un departamento vecino a la vivienda de Cristina Kirchner: evacúan a los vecinos. 

Un incendio generó preocupación este viernes en el barrio porteño de Constitución, donde las llamas se iniciaron en un departamento ubicado junto a la vivienda de Cristina Kirchner, en San José 1111.

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Incendio en un departamento vecino a la vivienda de Cristina Kirchner: evacúan a los vecinos

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que continúan con las tareas para controlar el incendio. Al momento del operativo, las llamas todavía no habían sido completamente extinguidas.

Fuentes del operativo confirmaron que dos personas adultas fueron derivadas al Hospital Penna por inhalación de humo. En tanto, las autoridades aseguraron que, aunque las llamas seguían activas, el incendio estaba controlado y la evacuación preventiva se desarrolló sin inconvenientes.

Como medida de prevención, las autoridades ordenaron la evacuación del edificio mientras los bomberos desplegaban las primeras tareas para contener el incendio en el tercer piso. El fuego se originó en el departamento B y posteriormente alcanzó el departamento A.

El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que dos adultos mayores, una mujer de 80 años y un hombre de 82, fueron trasladados al Hospital Penna tras inhalar humo durante el incendio. También señaló que una mujer de 57 años fue atendida por una crisis nerviosa. El operativo incluyó la evacuación preventiva de 30 personas y, de acuerdo con el funcionario, no hubo víctimas.

Respecto de los dos adultos mayores trasladados al Hospital Penna, Crescenti explicó que ambos presentaban una importante inhalación de humo, por lo que permanecerán bajo observación mientras se monitorea la evolución de sus cuadros.

Pasadas las 16.30, la Policía de la Ciudad confirmó que el incendio ya había sido apagado. A partir de ese momento, las dotaciones de bomberos iniciaron las tareas de inspección en los ambientes afectados para determinar cómo se originó el fuego y revisaron los pisos superiores y el edificio lindero como parte del operativo preventivo.

Un susto para Cristina Kirchner

La cercanía del incendio generó preocupación, ya que las llamas se desataron en el edificio contiguo a la casa de Cristina Kirchner y en un departamento ubicado un piso por encima de su vivienda.

Desde junio de 2025, la esquina de San José y Humberto 1° permanece como un lugar de concentración frecuente de militantes kirchneristas. Allí suelen reunirse para saludar y expresar su respaldo a Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.

Con el paso de los meses, la vivienda de Cristina Kirchner también se consolidó como una parada habitual durante las principales movilizaciones del peronismo. Militantes y simpatizantes suelen acercarse para manifestarle su respaldo y, en muchas oportunidades, son saludados por la exmandataria desde el balcón de su departamento.

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