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7 de agosto de 2026 - 10:44
Religión.

7 de agosto: frases y oraciones para San Cayetano

San Cayetano es conocido como el patrono del pan y el trabajo, y cada 7 de agosto, los fieles realizan intenciones que los guiarán cada día.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
San Cayetano

San Cayetano

San Cayetano es un santo muy querido en la cultura popular de los países de habla hispana. Es conocido como el patrono del pan y el trabajo, y es frecuentemente invocado por aquellos que buscan ayuda en cuestiones laborales o económicas.

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Te presentamos una selección de frases para San Cayetano que puedes utilizar para pedir tus intenciones.

Frases para oraciones a San Cayetano

-"Oh glorioso San Cayetano, tú que siempre has sido el protector de los pobres y necesitados, te suplico que intercedas por mí ante Dios y me concedas el sustento que necesito en estos momentos de dificultad."

-"San Cayetano, tú que siempre has sido un fiel servidor de Dios y un ejemplo de humildad y generosidad, te pido que me ayudes a encontrar el camino para resolver mis problemas económicos y alcanzar la prosperidad que necesito."

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-"Oh santo de la providencia, San Cayetano, escucha mi voz que clama por ayuda y socorro. Te pido que me concedas la gracia de salir adelante en estos momentos de crisis, y que nunca me falte lo necesario para mi sustento y el de mi familia."

-"San Cayetano, tú que siempre has sido un defensor de los más necesitados, te suplico que intercedas por mí ante Dios y me concedas la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades económicas que me aquejan. Confío en tu poderosa intercesión y me encomiendo a tu bondad y generosidad."

-"Oh San Cayetano, tú que siempre has sido un protector de los trabajadores y de los que buscan empleo, te pido que me ayudes a encontrar la oportunidad laboral que necesito para salir adelante. Confío en tu poderosa intercesión y en la bondad de Dios, que siempre nos acompaña en nuestras necesidades."

Otras frases para San Cayetano

  1. San Cayetano, intercede por nosotros ante Dios.
  2. Patrono del trabajo, ayúdanos a encontrar empleo digno.
  3. San Cayetano, ruega por nosotros y nuestras necesidades.
  4. Te pedimos por los enfermos y los que sufren, San Cayetano.
  5. Que tu ejemplo de servicio y caridad nos inspire a ser mejores personas.
  6. San Cayetano, danos la fuerza y la perseverancia para seguir adelante.
  7. Que nunca nos falte el pan de cada día, San Cayetano.
  8. Te pedimos por la unidad y la paz en nuestras familias y en el mundo entero.
  9. San Cayetano, protégenos de todo mal y peligro.
  10. Con tu intercesión, que nunca falte el amor y la compasión en nuestros corazones.

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