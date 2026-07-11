Hallazgo histórico en Uruguay: encuentran un dinosaurio de 83 millones de años. 

Uruguay incorporó una nueva especie de dinosaurio a su registro fósil. Se trata del Mesetasaurus protector, un titanosaurio de 83 millones de años identificado por investigadores de la Universidad de la República.

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Un equipo de científicos uruguayos descubrió al Mesetasaurus protector, una nueva especie de dinosaurio de 83 millones de años que habitó el actual territorio de Uruguay.

El hallazgo corresponde al Mesetasaurus protector, un titanosaurio saurópodo , grupo al que pertenecieron los grandes dinosaurios de cuello largo que habitaron América del Sur en el Cretácico Tardío.

El hallazgo fue realizado por los investigadores Daniel Perea, Matías Soto Núñez y Felipe Montenegro, del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de la República . El estudio fue publicado en la revista Ameghiniana de la Asociación Paleontológica Argentina.

Daniel Perea detalló que el nombre Mesetasaurus protector hace referencia a José Gervasio Artigas, una de las figuras centrales de la historia uruguaya, reconocido con el título de “Protector de los Pueblos Libres”. El homenaje quedó plasmado en la denominación científica de esta nueva especie.

“Con su nombre quisimos rendir un homenaje a José Artigas, cuya capital estuvo a pocos kilómetros del lugar donde aparecieron los fósiles”, señaló el investigador.

El descubrimiento tiene varias décadas de historia: los restos fueron encontrados en los años 80 por Guillermo Sena y Daniel Montano durante una jornada de pesca en la costa oeste del río Uruguay, cerca de la Meseta de Artigas, en Paysandú.

Años después de su descubrimiento, los investigadores analizaron cuidadosamente los restos mediante técnicas de medición avanzada y los compararon con fósiles de numerosos titanosaurios de Sudamérica. También llevaron adelante un estudio filogenético utilizando el software TNT para reconstruir sus relaciones evolutivas.

De acuerdo con Daniel Perea, el nuevo titanosaurio habría llegado a medir unos 10 metros de longitud, convirtiéndose en uno de los grandes herbívoros que recorrieron la región hace millones de años.

El hallazgo cambia lo que se sabia sobre la prehistoria en Uruguay

Antes de este hallazgo, Uruguay tenía registrado un único dinosaurio saurópodo propio: el Udelartitan celeste, una especie descubierta previamente en territorio nacional.

Este nuevo hallazgo indica que la diversidad de titanosaurios en el actual territorio uruguayo fue mayor de lo que se creía. Además, confirma la presencia de los aeolosaurinos, dinosaurios de cuello largo que vivieron exclusivamente durante el Cretácico Tardío

Más allá del descubrimiento de una nueva especie, el estudio permitió resolver un antiguo misterio científico: la verdadera antigüedad de la Formación Guichón, la zona del noroeste uruguayo donde fueron hallados los restos.

Esto permitió determinar que las rocas donde fue hallado el Mesetasaurus protector tienen entre 83 y 86 millones de años de antigüedad, una edad varios millones de años menor a la estimada por estudios anteriores.