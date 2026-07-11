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11 de julio de 2026 - 09:50
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en San Salvador de Jujuy

Se trata de Augusto Elio Ríos de 14 y Ariadna Rocio Quispe 16 años. Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarlos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Augusto Rios y Ariadna Quispe se encuentran desaparecidos.

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Se trata de Ariadna Rocío Quispe, de 17 años, y Augusto Elio Ríos, de 14, quienes son buscados desde el 10 de julio de 2026. En ambos casos, las denuncias fueron radicadas durante la misma jornada.

Buscan a Ariadna Rocío Quispe

Ariadna Rocío Quispe tiene 17 años y domicilio en el barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la información difundida por el CINDAC, la adolescente se encuentra desaparecida desde el 10 de julio de 2026 y la denuncia fue realizada ese mismo día.

Buscan a Augusto Elio Ríos

Augusto Elio Ríos tiene 14 años y domicilio en San Salvador de Jujuy. Se encuentra desaparecido desde el 10 de julio de 2026, fecha en la que también fue radicada la denuncia.

Según la descripción difundida, es de contextura delgada y tez trigueña. Al momento de su desaparición vestía una remera blanca con estampa, pantalón corto azul y ojotas grises con franjas blancas.

Dónde comunicarse para aportar información

Quienes puedan brindar datos que permitan dar con el paradero de los adolescentes deben comunicarse de manera inmediata a los siguientes números:

  • 911
  • 388-6860239
  • 388-682860

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