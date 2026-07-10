Caso María Luz Herrera: una pericia puede definir la elevación a juicio

La investigación por la desaparición de la jujeña María Luz Herrera en Chaco, atraviesa su etapa final y una pericia de Cibercrimen podría convertirse en la prueba determinante para que la causa sea elevada a juicio oral.
La Fiscalía espera el resultado de un estudio técnico sobre cuentas digitales vinculadas a la víctima y a los imputados. El objetivo de la medida es recuperar información que habría sido eliminada durante los días posteriores a la desaparición de la joven, ocurrida entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2023.
La abogada querellante Carolina Aquino explicó que el estudio no está centrado en los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, sino que apunta específicamente al análisis de las cuentas digitales, desde donde los especialistas podrían recuperar registros de geolocalización, mensajes, búsquedas en internet y otros datos almacenados en la nube.
Carolina Aquino es la abogada querellante
“Insistimos en que se realizara esta pericia porque entendíamos que podía aportar datos relevantes sobre lo ocurrido. Queremos que se agoten todas las medidas posibles para que no quede nada sin investigar”, sostuvo la letrada.
Aquino aclaró que todavía no es posible conocer qué información podrá ser recuperada, debido a que eso dependerá del resultado del trabajo realizado por el área de Cibercrimen.
La causa podría quedar en condiciones de avanzar a juicio
Una vez que el informe técnico sea incorporado al expediente y analizado por la Fiscalía, la investigación podría avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Desde la querella consideran que, después de esta medida, ya no quedarían pruebas pendientes de producción.
En ese sentido, la representante de la familia expresó su expectativa de que la elevación a juicio se produzca antes de que termine el año. “Entiendo que la elevación a juicio será este año. Desde la querella hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llegar al juicio y, eventualmente, obtener una condena”, expresó Aquino.
Qué ocurrirá si la Fiscalía pide la elevación
En caso de que la Fiscalía solicite formalmente la elevación a juicio y la Justicia admita el pedido, el expediente ingresará en la etapa de juicio oral. En esa instancia se debatirán las responsabilidades penales de los imputados por la desaparición de María Luz Herrera.
La desaparición de María Luz Herrera
María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.
Uno de los detenidos es Darío Ezequiel Godoy Florentín, quien era la pareja de la joven jujeña. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y en contexto de violencia de género, en calidad de autor.
En el expediente también permanece detenido Darío Ismael Godoy Ojeda, padre del principal acusado. En su caso, está señalado como partícipe necesario o encubridor del crimen.
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